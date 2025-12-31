走下神壇！Labubu售價雪崩對折求售 股價慘跌蒸發兆元

Labubu玩偶近日退燒，二手市場出現拋售潮，祭出5折折扣清庫存。（翻攝微博）

曾經迅速竄紅的Labubu玩偶最近光環消散，不只買氣大幅縮水，連黃牛都紛紛收手喊卡。這股退燒潮直接重擊發行商泡泡瑪特的行情，股價從8月巔峰一路下滑走跌，目前總市值已失守2600億港元（約1.04兆新台幣），讓不少投資人看傻眼。

售價暴跌仍無人問津

綜合陸媒報導，打開二手平台一看，掛牌轉賣的人變多，成交價卻慘遭滑鐵盧。更誇張的是，連一般零售店都開始把舊款拿出來五折大拍賣，以前瘋搶的潮玩，現在竟然淪落到要靠下殺折扣來清庫存，看得出品牌正面臨沉重的庫存考驗。

最讓粉絲有感的就是價格大跳水，以熱門的「坐坐派對」系列為例，原本被炒到1,478 元（約6,611元新台幣）的價錢，目前跌到只剩人民幣632元（約2827元新台幣），漲幅幾乎賠光。更有款式直接跌破原價，二手價只剩人民幣82元（約366元新台幣），從原本的一位難求變成無人問津，行情冷卻得非常快。

迅速爆紅泡沫一場

業內人士分析，隨著官方供貨變穩、炒作資金撤離，瘋狂的溢價終於回歸正常。這場從狂熱到冷靜的價格修正，也讓大家看清潮玩市場究竟是真有實力，還是只是一場短暫的跟風泡沫。

