走不快、聽不清、看不遠 台東離島學童著裝備體驗老化之苦

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〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣衛生局今年規劃在蘭嶼與綠島2離島辦理「高齡友善體驗暨長者內在能力檢測推動活動」，讓離島學生穿上模擬老化的體驗裝備，親身走進長者的世界，將高齡友善從政策文件變成校園現場，從本島延伸到海的另一端。

活動從3月24日起到昨天，分別於蘭嶼椰油國小、綠島國中、綠島國小及綠島衛生所，共辦理5場次，現場學生穿上特製體驗裝備，模擬視力減退、聽力衰退、行動受限等老化現象。學生走不快、聽不清、看不遠，短短120分鐘的體驗，讓許多孩子首次體會，且直呼「好辛苦、好不方便」。

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衛生局長孫國平表示，規劃選擇在二個離島辦理這場活動，目的不只是讓孩子體驗高齡的不便，更重要的是同時感受到衛生局對於離島醫療及高齡友善環境的建置從不忘記，把一場活動從台東將資源送到蘭嶼、綠島，背後要克服多少海洋、交通與資源的限制。

衛生局指出，長者內在能力涵蓋認知、行動、視力、聽力、營養及憂鬱6大面向，過去這些指標多停留在報告與統計中，台東選擇用不同方式，把它們從紙本帶進校園、從制度變成體驗。 參與這次方案活動的81名學生，將會成為蘭嶼、綠島高齡友善的種子，他們會帶著體驗回到家庭、社區。當年輕一代都理解了高齡的不便，整個社會才會真正改變。

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