走了也沒人知道我是誰！曹西平昔獨居泰國「昏迷失禁3天」惹鼻酸

資深藝人曹西平前天才在社群聊起地震，感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料如今卻傳出在家中離世消息，享壽66歲，消息傳出後令外界震驚與不捨。他過去曾坦言因情同兄弟的助理阿凱及父母都離開人世，令他因此患上憂鬱症，透露那段時期決定一個人前往泰國定居，心酸表示「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰」，令網友相當心疼。

曹西平過往受訪曾提到，自己過去曾在泰國獨居，在家昏迷3天失禁沒人知，「尿尿整個尿在沙發上，是我爬到門邊、打開門縫讓鄰居發現，我（當時）覺得我應該會死在泰國。」當時的他曾糾結要不要再回來台灣，害怕「這麼多年過去了，回來肯定很多人不認識我也不知道我，因為很長一段時間都沒有曝光」。

沒想到驚喜的是回到台灣過海關時被人認出，跟他說「歡迎回來，你很孝順我很喜歡你」，連空姐見到他都會說「曹先生晚安」，令他十分感動，直呼「不管我變老變醜變胖，依然還是有人可以認出來我」、「說真的我也不知道大家對我印象這麼深刻，謝謝大家愛護四哥」。而在搬回台灣與乾兒子同住後，他也有感而發表地感謝乾兒子願意與他一起住，「四哥非常謝謝他們願意來跟我同住，讓我非常有安全感，不再覺得一個人的孤單。」如今卻猝逝，令人遺憾。

