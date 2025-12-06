走了2公里！桃園6旬男「雄獅部隊外徘徊」一度想進營區 真相超鼻酸

記者羅欣怡／桃園報導

桃園男子從住家出發後迷路，在雄獅部隊外徘徊。（圖／翻攝畫面）

桃園269旅（雄獅部隊）駐紮點「高山頂營區」，日前晚間一名63歲的賴姓男子突然來到營區外，一度還打算進到營區內，警方獲報後到場，發現賴男是一名身障人士，因迷路誤闖營區，心急的家人接到警方通知後，立刻趕往派出所接人，一家團圓。

楊梅分局幼獅派出所警員曾瑋軒與陳展晧於12月4日18時許執行勤務時，接獲楊梅區高獅路軍方營區通報，指稱有一名迷途男子疑似欲進入營區，需要警方協助。員警獲報後立即趕往現場處置，到場後先將男子帶至安全處休息並查證身分。

經查，桃園男子是身心障礙人士，外出後迷路，徒步走到營區外。（圖／翻攝畫面）

過程中男子疑似因天氣寒冷出現身體不適，員警隨即通知救護人員前來協助就醫，並同步聯繫家屬到場陪同。後續了解，該名男子為63歲賴姓男子為身心障礙者，當日獨自離開位於楊梅區大成路的住處後，便一路步行至高獅路軍營附近後迷路，且一度欲進入營區，所幸門口軍方人員察覺異狀即時通報警方協助。家屬對員警的積極協助深表感謝。

楊梅分局表示，為民服務向來是警方的重要職責，同仁能即時前往協助並避免事故發生，值得肯定。同時呼籲民眾，如發現周遭有人需要協助時，請不吝伸出援手，並可立即撥打110或119報案專線請求協助，共同守護社區安全。

