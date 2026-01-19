走偏了！賀一航兒子當街被砍12刀「2度命危」 父親老淚讓他轉念

曾治豪在節目分享過去與家人相處經過，還有自己曾一度與三教九流人士來往。翻攝YT@11點熱吵店



已故藝人賀一航兒子曾治豪近日錄製《11點熱吵店》分享成長故事，提到幼時爸爸賀一航忙於工作，父子情感不親近，後來由奶奶扶養，隔代教養讓他變得叛逆，15歲時結交損友，還曾在街上被砍了12刀，醫院兩度發出病危通知。

曾治豪分享，自己3歲就被送去奶奶家，上了國中後因為缺乏家裡關注，開始結交三教九流朋友，染上蹺課、抽菸及喝酒等惡習，還曾在家中牆壁噴了「恨」字，後來又揮菜刀砍家具，被家人痛打教訓，關係更加疏遠。

曾治豪說小時候和爸爸賀一航並不親近。翻攝曾治豪臉書

曾治豪提到，有次趁家人出國，他溜出門和朋友吃消夜，在店門口被不明人士辱罵還被砍了12刀，大量失血送醫急救，當時輸血輸了12袋，醫院更2度發出病危通知，情況危急。

曾治豪說，原本不想讓家人知道，父親賀一航獲報立刻趕到醫院，看見兒子慘狀後眼淚奪眶而出，「那是唯一一次看見爸爸掉淚」，他也下定決心痛改前非，如今投身公益，希望能回饋社會。

