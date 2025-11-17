走入偏鄉！台南市立醫院推「社區聯合外展評估」 守護0～6歲黃金療育期

記者林昱孜／台南報導

台南市立醫院今年5月啟動「兒童發展聯合評估」，迄今已協助40名兒童完成完整評估。為縮短偏鄉家庭取得醫療與早療資源的距離，醫院團隊近日走入關廟區辦理外展評估，讓家長能在生活圈內獲得專業協助，減少舟車往返與請假負擔。

藉由跨專業整合模式，使每一位需要協助的孩子，都能在最關鍵的發展時機獲得支持。（圖／台南市立醫院提供）

台南幅員廣大，部分偏鄉家庭前往市區醫療院所需耗費相當交通時間，往往降低申請評估的意願。台南市立醫院指出，早期療育講求「愈早介入、愈能改善」，因此除了院內常態性服務外，也積極走入社區據點，提供評估與諮詢。

外展服務由專業團隊合作執行，包括復健科、小兒科醫師及物理、職能、語言治療師、臨床心理師與社工師，針對兒童發展狀況，進行醫療診察、動作與語言能力測試、心理評估及家庭支持等服務，同時提供家長衛教與居家訓練建議，協助家庭更了解孩子的發展需求。

由復健科醫師、小兒科醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師與社工師組成的團隊，至關廟區提供兒童發展聯合評估外展服務。（圖／台南市立醫院提供）

院方表示，「發展遲緩」涉及認知、語言、動作、情緒及感官等多面向，而0～6歲是大腦發展最具可塑性的黃金期，及早發現與介入可大幅提升孩子的學習與適應能力，也能減輕家庭後續教育與醫療負擔。台南市立醫院強調，將持續透過跨專業整合與社區外展服務，讓每位需要協助的孩子在關鍵時期得到最適切的支持。

