走入南臺灣秘境！星空、夜梅與山林療癒之旅

曾文青年活動中心

隨著入秋後氣候轉為涼爽乾燥，臺南山區展現出清新潔淨的夜間魅力，正是與大自然親近的最佳時節。臺南市政府觀光旅遊局特別指出，楠西區憑藉完整的山林地貌與低光害環境，已成為南臺灣少數兼具觀星、賞梅與戶外探索潛力的區域。為了推動高品質的深度旅遊，市府近年輔導露營場合法化有成，目前已有 13 家合法露營場完成登記。市長黃偉哲強調，在安全合規的前提下「住進山林」，不僅能感受暖冬的療癒美景，更能騰出充足的時間細品地方美食，深刻體驗山城的慢活節奏。

廣告 廣告

曾文青年活動中心

在楠西區眾多的戶外活動選擇中，梅嶺與曾文水庫周邊的營地各具神韻。觀旅局長林國華提到，位於梅嶺的「神秘氣場露營場」是當地極具話題性的山林據點，其核心位置因地磁或環境條件特殊，流傳著許多有趣的體感現象。露友站立其中時，常感受到聲音彷彿加了擴音器般自然放大，甚至產生溫熱感或輕微的晃動，這種帶有神祕感的自然互動，為山林露營增添了許多樂趣與話題，特別吸引追求深度放鬆與奇幻體驗的旅人。

與此同時，鄰近曾文水庫的「曾文青年活動中心露營區」則展現了不同的風貌。這裡擁有廣闊的腹地與完善的公共設施，因為地勢相對平緩且安全，成為許多家庭親子遊或初次體驗露營者的首選。白天遊客可以結合水庫環境進行生態觀察，夜晚則在靜謐的星空下安穩入眠。此外，營地周邊串聯了玄空法寺、永興吊橋等文化景點，豐富的行程內容讓露營不只是住宿，更是一場結合學習與休閒的深度文化探訪。

梅嶺「神秘氣場露營場」

來到楠西，舌尖上的山珍體驗更是不可或缺。觀旅局建議遊客在享受戶外生活之餘，絕對不能錯過當地的梅子雞與薑黃雞料理，並選購脆梅或梅子酒作為伴手禮。目前臺南市核准登記的 13 家合法露營場資訊，已全面公開於交通部觀光署的露營場資訊平台，民眾可依據自身喜好選擇山區或海邊的不同主題營地。現在正是準備好帳篷與心情的時刻，走入臺南山海之間，在暖陽與繁星的陪伴下，展開一場洗滌身心的山城療癒之旅。

梅嶺「神秘氣場露營場」

資料來源／臺南市政府；TCnews新聞中心