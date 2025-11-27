走入在地看見世界 5條國際教育遊學路線19校參與體驗





以「走入在地、看見世界」為主軸，首度打造「國際教育遊學路線」，帶領本市學生踏訪老街、古蹟與舊城風貌，透過一日走讀以國際視野重新認識臺南。5條路線橫跨文化、自然、生態與城市發展，自11月24日起至12月5日陸續啟動，共19所學校參與體驗。每條路線皆融入永續發展目標，未來也將彙編成冊，作為全市教學應用及各校接待國外姐妹校的教材資源。

教育局表示，過去學生多以課本與影音素材認識世界，但國際教育不應僅止於單向的文化輸入。此次以走入在地、看見世界為主軸推出的國際教育遊學路線，希望讓學生從在地出發，以真實場域作為教材，從城市的歷史、地景與產業變遷中融入全球議題。串連文化資產、自然環境與永續議題，讓學生在走讀中閱讀城市、在觀察中培養國際素養。

教育局說，推出的5條國際教育遊學路線，A路線從南美館、林百貨到安平老街，展現城市文化多樣性。B路線走訪新化老街與龍崎牛埔農塘，聚焦地方再生與永續發展。C路線以馬沙溝、七股潟湖與井仔腳鹽田為場域，探討海岸文化與生態保育。D路線串聯月津港、新營鐵道園區與菁寮老街，呈現城鎮文化保存與轉型。E路線則結合關子嶺地熱與林鳳營車站，引導學生理解自然環境與人文生活的連結。

