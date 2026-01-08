走入山城秘境深度露營之旅 南市推薦2山區營地深具潛力

〔記者蔡文居／台南報導〕台南入秋後山區氣候轉為涼爽乾燥，正是適合露營過夜、觀星、親近大自然的最佳時節。台南市觀光旅遊局推薦台南楠西區擁有完整山林地貌與良好夜間環境條件，是南市少數兼具觀星、賞花與戶外活動潛力的區域，其中有多處合法露營場依自然條件發展出不同風格，成為秋冬露營旅遊的重要據點。

南市觀旅局表示，南市目前有13家合法露營場完成登記，從山區到海邊都有不同風格和主題的合法露營場可供選擇。鼓勵大家在安全、合規的前提下「住進山林」，感受台南自然環境與美景，留宿台南才可以有充足的時間細細品嘗美食並深刻體驗地方特色。

觀旅局長林國華指出，楠西區的露營場位於梅嶺及曾文水庫，白天可前往梅嶺登山步道健行、賞梅、賞景吃梅子餐，夜晚則能享受透徹靜謐的星空，十分適合規劃2天1夜以上的慢遊行程。梅嶺的「神秘氣場露營場」，是楠西露營場中最具代表性的山林型營區。

營區核心位置因地形與環境條件特殊，長年流傳多項有趣的體感現象，包括站立其中時，聲音彷彿自然放大、身體感覺溫熱，甚至出現輕微前後或環繞式的搖晃感，成為露友間口耳相傳的話題亮點。

林國華說，而曾文青年活動中心露營區則有不同的露營風貌，營區規劃完善，白天可結合曾文水庫周邊景觀進行戶外教學、生態觀察或休閒活動，夜晚則能在相對平緩、安全的環境中體驗露營過夜，為親子露營或團體露營的入門選擇。露營之餘，旅客可順遊欣賞曾文水庫湖岸景色，或串聯玄空法寺、永興吊橋等景點。

