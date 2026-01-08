走入山城秘境！ 來場星空、夜梅與山林療癒交織的深度露營之旅

▲梅嶺「神秘氣場露營場」

【記者劉秋菊／台南 報導】臺南入秋後山區氣候轉為涼爽乾燥，夜間空氣清新潔淨，正是適合露營過夜、觀星、親近大自然的最佳時節。臺南市政府觀光旅遊局指出，楠西區擁有完整山林地貌與良好夜間環境條件，是臺南少數兼具觀星、賞花與戶外活動潛力的區域，其中有多處合法露營場依自然條件發展出不同風格，成為秋冬露營旅遊的重要據點。

▲梅嶺「神秘氣場露營場」

市長黃偉哲表示，市府近年輔導露營場合法化與品質提升有成，目前有13家合法露營場完成登記。鼓勵大家在安全、合規的前提下「住進山林」，感受臺南自然環境與美景，留宿臺南才可以有充足的時間細細品嘗美食並深刻體驗地方特色。

觀光旅遊局長林國華指出，楠西區的露營場於梅嶺及曾文水庫，白天可前往梅嶺登山步道健行、賞梅、賞景吃梅子餐，夜晚則能享受透徹靜謐的星空，十分適合規劃2天1夜以上的慢遊行程。梅嶺的「神秘氣場露營場」，是楠西露營場中最具代表性的山林型營區。營區核心位置因地形與環境條件特殊，長年流傳多項有趣的體感現象，包括站立其中時，聲音彷彿自然放大、身體感覺溫熱，甚至出現輕微前後或環繞式的搖晃感，成為露友間口耳相傳的話題亮點。

同樣位於楠西區的「曾文青年活動中心露營區」，則展現截然不同的露營風貌，因腹地寬廣、交通動線清楚、鄰近曾文水庫，營區規劃完善的露營空間與公共設施，白天可結合曾文水庫周邊景觀進行戶外教學、生態觀察或休閒活動，夜晚則能在相對平緩、安全的環境中體驗露營過夜，常作為親子露營或團體露營的入門選擇，特別適合初次嘗試露營或希望兼顧安全與舒適度的族群。露營之餘，旅客可順遊曾文水庫景點，欣賞湖岸景色，或串聯玄空法寺、永興吊橋等周邊景點，豐富的行程內容兼具學習性與休閒性。此外，要品嘗楠西特色美食，絕對不能錯過梅嶺的梅子雞、薑黃雞等地方料理，或選購脆梅、梅子酒等地方農特產，讓露營行程不僅停留於住宿體驗，更延伸為結合自然景觀與在地風味的深度旅遊。

▲曾文青年活動中心

楠西區兩處露營場各具特色，神秘氣場露營場主打自然靜謐與山林氛圍，適合追求深度放鬆的露營客群；曾文青年活動中心露營場則以完善設施與團體友善著稱，適合家庭與團體族群。兩者各有特色及專屬市場客群，提供多元的露營場地選擇。

觀旅局提醒，合法登記露營場可至交通部觀光署露營場資訊平台(https://camp.tad.gov.tw/CMA/web_page/CMA010100.jsp)查詢，目前臺南市已核准登記 13家合法露營場，從山區到海邊都有不同風格和主題的合法露營場可供選擇。歡迎馬上準備帳篷與好心情，走訪臺南山海之間的合法露營場，在陽光、微風與星空下享受暖冬自然療癒之旅。(照片觀光旅遊局提供)