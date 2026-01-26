走入山林「森」呼吸 東眼山戶外教學車資補助2月起開放申請
今年度林業保育署新竹分署所轄東眼山自然教育中心戶外教學車資補助開放申請，僅有6梯次單日型(補助車資7,000元)與2梯次過夜型(補助車資10,000元)課程名額，只要是新竹分署轄區內(包含新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣)的國中小學校，皆可至「台灣山林悠遊網」東眼山自然教育中心線上申請。
申請時間分兩階段申請，第一階段自2月24日（二）上午9點起優先開放「非山非市與偏遠地區」學校申請；若前階段名額未滿，將於3月3日（二）上午9點釋出名額開放「一般學校」申請，預定於115年3月10日前公告補助結果，每校限申請1梯次（每梯次40人），各階段報名如遇額滿將提前截止敬請把握機會！
東眼山自然教育中心長期與教育部合作辦理「環境教育學習中心校外教學推廣計畫」，期藉由車資補助，提供學生走入森林和參與環境教育學習的機會。課程內容包含單日型課程-考驗孩童觀察力的「蟲林探險記」、一日小小護管員體驗的「森林探測術」、動手製作國產材製品的「國產材森活」；過夜型課程-太陽能鍋製作點心「東眼奇兵」、進行森林生物調查及山林救援的「FBI:930」等課程供選擇。
