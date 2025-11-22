走入川端康成「雪國」源想地、入住900年歷史旅店！謝金河細數日本千年百年企業：在中國很少見
在川端康成的雪國遺址感受日本Style！
這次新潟行，我們最後兩天入住越後湯澤的高半旅館，領隊只告訴我們這是川端康成在1968年得到諾貝爾文學獎「雪國」的源想地。
我們一進大堂就看到旅館仍保留當年川端康成住過的房間及川端康成的著作，也讓我們進入「穿過縣界長長的隧道就是雪國，夜空下變得更茫茫，火車站號誌停下⋯⋯」的雪國世界。
高半旅館右方是一個大大的滑雪場，正前方是穿過隧道的越後湯澤車站，後面是楓葉逐漸染紅的山林。看到這個美景，怎麼能抵擋我跑出戶外的衝動！
不過最近日本熊出沒，飯店說早上八點前不能單獨外出。我說熊只在北海道，青森縣，岩手縣等北邊的地方出現，但他們很堅持，必須等到巡狩隊出來才能外出。於是我只好在門口附近看看風景，在旅館內泡湯，但這就是日本風格！
回到台灣，我仔細研究一下這個旅館，才知道大有來歷，這個旅館1075年就創立，創辦人高橋半六經過長途跋涉，在這個地方發現溫泉，蓋起旅店，迄今超過900年，已經傳承36代。
川端康成在昭和年間來這裡住過五次，也找到創作?感，完成「雪國」大作。
日本人的專注和細膩表現在她的源遠流長！到今天為止，日本超過千年企業有21家，500年以上有147家，300年以上有1938家，200年以上有3939家，100年以上有25321家。
在中國很少超過100年的企業，但在日本，不起眼的旅館居然營運超過900年，我對高半肅然起敬！高半的名字從哪兒來？原來是高橋半六取兩個字。
更多今周刊文章
10張信用卡2025全停卡！新光銀、玉山銀、北富銀…完整名單、停用日、換發卡別：紅利點這天歸零
台灣首見化粧品驗出蘇丹紅！歐萊德、綠藤生機14家品牌中鏢…影響產品清單、廠商回應最新懶人包
好市多黑五11/24開跑！黑鑽卡黑五回饋、營業時間、500種商品必買重點…7天攻略手冊(不斷更新)
其他人也在看
繼續為辛巴威鑿井 台灣不銹鋼管完成裝櫃
在辛巴威沒有不銹鋼管材，慈濟基金會這幾年在台灣找到合適廠商，製作不銹鋼管，從裁切到進貨櫃，都在高雄岡山志業園區進行，這幾天總共有5貨櫃、將近5千多支鋼管，要進海關送往辛巴威，人正好在台灣的朱金財師...大愛電視 ・ 13 小時前
足球運彩分析》11/22 時隔909日重返諾坎普球場 巴塞能否力退畢爾包
時隔909日，巴塞重返整修好的諾坎普球場，這場比賽對於他們來說意義重大，賽前先有了面子，安排了慶祝儀式給排面，當然，他們面對作客的畢爾包也必須贏下，才能達到面子裡子雙贏。中華民國運動彩券發展協會分析師（CSDA）哆啦來為大家解析雙方戰力。Yahoo運動運彩通 ・ 16 小時前
格陵蘭總理提「擴大美軍駐留」可能性！直指「沒想跟中國合作」...《日經》分析：歐盟在稀土上「脫中」
尼爾森表示，「 我們沒有把中國納入視野」、「沒有來自中國的要求，目前也沒有希望投資的中國企業」...放言 Fount Media ・ 1 天前
催生台灣新創515項專利申請! 第七屆高通創新大賽企業級 AI Agent 方案商行動貝果奪冠
第七屆「高通台灣創新競賽」（QITC）優勝名單出爐！高效節能企業級 AI Agent 解決方案的MoBagel（行動貝果）獲得殊榮；第二名為在智慧城市領域表現亮眼、於全球各地提供電動自行車租賃的MOOVO Mobility（運點科技）；第三名則為AI教育的PAIA Technology（帕亞科技）；分別獲得12.5萬美元、10萬美元與7.5萬美元獎金。未來可望在高通技術與豐富資源支持下，繼續發揮創新實力、邁向國際舞台。太報 ・ 1 天前
林保華觀點》歐盟向右轉，英國竟然向左轉！
[Newtalk新聞] 這些年中共的窮兵黷武，四處擴張，導致原來左傾的歐盟逐漸轉變立場。例如原先在經濟上依賴中國甚深的德國，經過多次反覆，由基民盟／基社盟（CDU/CSU）和社民黨組成的執政聯盟已決定，對德國與中國的經濟關係進行全面審查。為此將設立1個特別委員會，並研究德國與中國之間「涉及安全的經濟關係」，同時提出重新定位的建議。 歐盟負責技術主權等事務的執行副主席漢娜•維爾庫寧希望把2020年關於在移動網絡中停止使用「高風險供應商」的建議，升級為具有法律約束力的強制規定。她還研究限制中國設備供應商在固定線路網絡中的使用。知情人士稱，歐盟也考慮採取措施，迫使非歐盟國家不要依賴中國供應商，包括停止向採購華為設備的國家發送相關款項。歐洲財政部長也達成共識，決定提前至明年對進入歐盟的低價包裹徵收關稅，藉此打擊中國廉價電商商品湧入。 在外交上，習近平近日會見來中國出席全球婦女峰會的冰島總統托馬斯多蒂爾。習近平指出，中國和冰島雙方要密切溝通和協調，共同致力於通過對話協商解決國際爭端，推動構建更加公正合理的全球治理體系。難得習近平對這樣小的國家如此甜言蜜語。而中國外長王毅會見16年來首位訪中的瑞典新頭殼 ・ 11 小時前
日本維持全球出口增長 但受關稅衝擊 對美出貨連7月下滑
根據日本財務省周五 (21 日) 公布的政府數據，儘管美國總統川普實施的關稅措施，打擊了日本銷往美國的出口，但受惠於亞洲其他地區的需求激增，日本 10 月份的全球出口仍較去年同期增長 3.7%。鉅亨網 ・ 1 天前
唾液快篩揪毒駕首日 全台抓18人
記者孫曜樟∕台北報導 內政部警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕新制於二十日正式上…中華日報 ・ 11 小時前
美「華盛頓號」南海巡弋 維護區域穩定
記者潘紀加／綜合報導 「美國海軍學會新聞網」（USNI News）21日報導，「華盛頓號」（CVN 73）航艦打擊群已進入南海海域巡弋，藉由展現優勢海空戰力，青年日報 ・ 9 小時前
COP30現場》從全球第一顆LED號誌燈，到土石預警系統...打造綠色科技島，台灣科技業的永續解方
聯合國氣候變化綱要公約第三十屆締約方大會（COP30）11月10日至21日在巴西貝倫展開，而台灣氣候聯盟今年第五度前進大會，以【數位賦能三部曲：共同・共創・共好（Digital Empowerment Trilogy: Together, Create, Prosper）】為題，在藍區（官方談判區）主辦三場論壇，盼讓世界看見台灣科技業的淨零決心。今周刊 ・ 1 天前
長榮空姐猝逝有4缺失！病故事件時序、訪談還原真相…勞動部：10天病假權不得不利處分，公司最新聲明
長榮空姐抱病上班猝逝一案震驚全台，週四(11/20)調查結果出爐，勞動部長洪申翰表示，長榮航空確實過度使用考核管理制度，讓員工想請病假卻心生畏懼，害怕影響自身權益，只好抱病出勤。 洪申翰指出，長榮航空此舉已影響員工健康權利，故強化病假權，於勞工請假規則中明訂，保障勞工1年內有10天病假權，雇主不得做出不利對待。 對此，長榮航空稍早已做出回應。長榮航空指出，事件發生後已第一時間啟動調查，並以最快速度推動各項改善措施。對於勞動部調查報告所指制度仍有不周之處，公司將全力配合並加速完成檢討與修正。今周刊 ・ 1 天前
自由車》杜志濠全國公路錦標賽甩開病魔 個人計時賽5度封王
去年因病毒感染無法參賽的「濠小子」杜志濠，如今在全國自由車公路錦標賽暨菁英排名賽甩開陰霾，男子個人計時賽飆出台東賽道最快的52分54秒61，第5度封王足令他信心大振，期許再接再厲爭取佳績。杜志濠112年全錦賽完成個人計時賽4連霸，去年因感染EB病毒缺席，今年捲土重來，不但榮膺首位飆進53分鐘關卡的車自由時報 ・ 11 小時前
空調從吹賣場的人變吹晶圓製程，百年開利接下巨型訂單大冒險記
當台灣半導體成就世界第一，甚至必須遠渡重洋赴美設廠時，卻有一家非傳統半導體供應鏈的空調公司也得跟著出海，它就是開利空調。開利空調是一家成立於一九一五年的美國百年品牌，四十年前就成立台灣分公司，多年來一直是全球前五大的冷暖、通風和空調企業。一次關乎存亡的危機，逼著他們開始轉變。二○二○年初，疫情突然爆...商業周刊 ・ 1 天前
出個差看清真面目！中國實習生抽中1萬3輝達RTX5060 拒絕上繳竟被公司逼離職
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導中國上海一名實習生，日前受公司指派前往蘇州參加輝達（NVIDIA）活動，竟意外抽中市價約新台幣1萬3000元的GeForceRTX50...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范冰冰奪影后後首回微博發文 喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
44歲「范爺」范冰冰昨(22日)在第62屆金馬獎上以馬來西亞電影《地母》獲得最佳女主角獎，昨她第一時間透過電話連線分享感言後，今凌晨她首度曬出自拍照喊幸福，表示回完親友的600多條祝福訊息後，「爆啃了3隻大閘蟹」。中時新聞網 ・ 1 小時前
NBA》狀元Cooper Flagg攻下生涯最高29分 獨行俠險勝鵜鶘
狀元Cooper Flagg得到職業生涯最高的 29 分，Naji Marshall在比賽還剩 30緯來體育台 ・ 19 小時前
亞翔在手能見度高 法人預估明年再多賺一個股本
無塵室與機電整合大廠亞翔(6138)，受惠於海外大型統包專案進入認列高峰，帶動獲利能力大幅爆發。主要動能來自新加坡VSMC建廠進度優於預期，加上台積電在高雄2nm廠地下管線工程以及新加坡美光HBM土建廠務等專案陸續挹注。公司指出目前已握有台積電、美光等國際半導體大廠訂單，在手訂單達2,084億元，創歷史新高，營運動能強勁，市場推估今年可望賺超過兩個股本，明年可望挑戰賺超過三個股本。理財周刊 ・ 1 天前
別怕川普加關稅！這波回檔反而是進場好時點
就在雙十連假前夕，美股在多頭氣勢穩健推升下，表現一度近乎完美，未料上週五市場驟然重挫，標普500指數大跌2.7%、那斯達克下挫3.6%，費城半導體指數更重挫6.3%。導火線來自中國宣布對稀土出口實施進一步限制，引發美國總統川普強烈不滿，隨即對中國商品祭出高達100%的新關稅，並提出新的出口管制作為反制。市場憂心美中科技與資源戰線正式升級，地緣政治風險快速升溫，成為引發股市賣壓的主要原因。然而，從歷史經驗與資金結構來看，這波震盪更多反映的是對政策放話與地緣風險的短期情緒反應，尚不足以視為經濟或企業基本面出現結構性惡化的訊號。鉅亨買基金 ・ 1 天前
Gemini 3登場！怎麼用？生成式介面如何顛覆互動體驗？
最近股神巴菲特創立的波克夏，積極投資持股Google，引發熱議。這間矽谷老牌平台公司，在AI時代下是否將有驚人進展？今日Google官方宣布正式推出最新一代模型Gemini 3，不管是消費者、開發者還是企業，都能直接在各自對應的入口使用Gemini 3。除了強調性能以外，在發布記者會上，Google遠見雜誌 ・ 1 天前
富岡鐵道藝術生活節開幕 張善政：展現鐵道與花海雙重魅力
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（22）日下午前往楊梅區，出席「2025富岡鐵道藝術生活節互傳媒 ・ 10 小時前
輝達案圓滿！地上權塗銷＋土地返還 新壽案正式畫句點
台新新光金（2887）今（21）日代子公司新光人壽公告，董事會已通過與台北市政府「合意解約」北士科T18街廓地上權契約，等於把原本標下的北投區軟橋段93地號市有土地使用權退回北市府。該案是新壽在2021年10月透過公開招標取得，面積約1.6萬平方公尺（約4,852坪），當時權利金約16.02億元。如今解約後，新壽需辦理地上權塗銷並返還土地，北市府則依協議返還新壽為履約支出的相關成本。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前