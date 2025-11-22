走入川端康成「雪國」源想地、入住900年歷史旅店！謝金河細數日本千年百年企業：在中國很少見





在川端康成的雪國遺址感受日本Style！

這次新潟行，我們最後兩天入住越後湯澤的高半旅館，領隊只告訴我們這是川端康成在1968年得到諾貝爾文學獎「雪國」的源想地。

我們一進大堂就看到旅館仍保留當年川端康成住過的房間及川端康成的著作，也讓我們進入「穿過縣界長長的隧道就是雪國，夜空下變得更茫茫，火車站號誌停下⋯⋯」的雪國世界。

高半旅館右方是一個大大的滑雪場，正前方是穿過隧道的越後湯澤車站，後面是楓葉逐漸染紅的山林。看到這個美景，怎麼能抵擋我跑出戶外的衝動！

廣告 廣告

不過最近日本熊出沒，飯店說早上八點前不能單獨外出。我說熊只在北海道，青森縣，岩手縣等北邊的地方出現，但他們很堅持，必須等到巡狩隊出來才能外出。於是我只好在門口附近看看風景，在旅館內泡湯，但這就是日本風格！

回到台灣，我仔細研究一下這個旅館，才知道大有來歷，這個旅館1075年就創立，創辦人高橋半六經過長途跋涉，在這個地方發現溫泉，蓋起旅店，迄今超過900年，已經傳承36代。

川端康成在昭和年間來這裡住過五次，也找到創作?感，完成「雪國」大作。

日本人的專注和細膩表現在她的源遠流長！到今天為止，日本超過千年企業有21家，500年以上有147家，300年以上有1938家，200年以上有3939家，100年以上有25321家。

在中國很少超過100年的企業，但在日本，不起眼的旅館居然營運超過900年，我對高半肅然起敬！高半的名字從哪兒來？原來是高橋半六取兩個字。





更多今周刊文章

10張信用卡2025全停卡！新光銀、玉山銀、北富銀…完整名單、停用日、換發卡別：紅利點這天歸零

台灣首見化粧品驗出蘇丹紅！歐萊德、綠藤生機14家品牌中鏢…影響產品清單、廠商回應最新懶人包

好市多黑五11/24開跑！黑鑽卡黑五回饋、營業時間、500種商品必買重點…7天攻略手冊(不斷更新)



