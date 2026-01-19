走入旗後山 解開藏在你身後的祕密

二○二六年寒假即將展開！由農業部林業及自然保育署屏東分署主辦、國家自然公園管理處、高市府文化局、交通部航港局協辦的旗後山保安林實境解謎活動，也將於寒假期間（一月廿四日至二月廿二日）正式登場！這場以「旗實就在你身後」為主題的遊戲，結合高雄旗津在地的高雄燈塔、旗後砲臺、森林地景以及AR科技，讓民眾在探索歷史與自然的同時，也能享受一場融合懸疑與知識的沉浸式體驗。只要一支手機，就可以隨時來一場冒險之旅！

林業及自然保育署屏東分署今(十九)日說明，許多民眾前往旗津遊玩，往往關注的是燈塔與砲臺，但旗後山其實也是全臺第一座保安林-第2301號土砂捍止保安林的所在地，而保安林、燈塔與砲臺共同身負守護人類生存的重要使命；因此，透過該實境解謎，玩家將一步步揭開那些被遺忘的守護者身影，重新認識在地的歷史故事，以及了解森林在國土安全、生態保育及文化記憶中的重要角色。

廣告 廣告

該遊戲將搭配Popworld App進行，玩家只需下載App，並掃描現場QR Code即可開啟遊戲，展開為期約一至一.五小時的解謎冒險；寒假期間的每個週六（一月廿四、卅一日、二月七、十四日）上午十時至下午四時，在旗後山腳下設有實體服務台，玩家通關或填問卷即可兌換限量精美小禮品（如限量森林動物手機掛繩與特色紅包）！歡迎大小朋友們個人參加或組隊挑戰，認識自然、了解歷史，也為寒假留下難忘的回憶。

更多活動資訊與遊玩方式，請詳見林業及自然保育署屏東分署官方網站(https://pingtung.forest.gov.tw/)亦可追蹤「旗實就在你身後｜實境解謎」LINE官方帳號（@655xltup），以進行相關問題回報。