走入淡蘭古道新北農村再生社區「森」呼吸
(記者謝政儒綜合報導)隨著永續慢旅的浪潮興起，新北市農業局推薦「新北微笑106」宜遊路線，將百年「淡蘭古道」與在地農村風景優雅串連。從石碇烏塗社區職人工藝，到雙溪泰平社區令人心暖的誠信人文，邀請民眾漫步山林，在芬多精的洗禮中，重新找回土地與心靈最純粹的連結。
淡蘭古道是清代連接雙北至宜蘭的交通路網，石碇烏塗社區附近的「四分子古道」及「烏塗溪步道」就是淡蘭古道南路的重要組成部分，在地石材鍛造的步道，提供舒適的健行體驗。社區以生活文化保存為核心，並結合文化歷史導覽來推動「讓傳統留在生活裡」的理念，讓山徑不再只是運動場域，而是充滿文化故事的移動教室。在石碇烏塗社區可以體驗許家手工麵線、製茶、製作手工包包及百人植物染，同時也可在百年古道的歷史場域之中，細細品味獨特的人文歷史風情。
雙溪泰平社區位於淡蘭古道中路，是翡翠水庫北勢溪最上游源頭，擁有清新空氣與優良水質，是健行者的夢想之地，周邊四通八達的古道網絡，共同造就一處遺世獨立的世外桃源，古道涵蓋灣潭、闊瀨、崩山坑、北勢溪、中坑及枋山坑。無論是溪畔漫步灣潭、北勢溪還是越嶺探險崩山坑，每個旅行者都能找到合適路線。當地盛產「山藥、段木香菇、土雞蛋」等特色農產，在雙泰產業道路上的「良心商店」，販售農民現採的時令鮮果，由旅行者依價投錢、自行取貨，信任與純樸是給旅人最溫暖的人情味。
新北市政府農業局長諶錫輝表示，淡蘭古道這條清代串連雙北與宜蘭的交通動脈，在今日石碇烏塗以「工藝」為經，將傳統編織進步道；雙溪泰平以「信任」為緯，將純樸注入山水。新北市持續以生活、生產、生態面向，推動農村社區永續發展。
其他人也在看
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 40
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 17
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 23
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 6
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 5 小時前 ・ 11
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 24
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 10
蔡依林演唱會官方發聲明喊告！ 出道26年首次大動作告酸民
蔡依林日前帶著「PLEASURE」在台北大巨蛋首唱，一連三場吸引12萬名粉絲共襄盛舉，砸下9億台幣的製作費，巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬等大型道具都震撼大家的視覺，也被譽為「大巨蛋演出天花板」，未料卻持續有酸民惡意針對蔡依林演唱會相關進行攻擊，7日蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博發出聲明要追究法律責任。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 53
白冰冰親揭「童年往事」！本尊：出氣筒到17歲
娛樂中心／饒婉馨報導白冰冰幫民視8點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，她利用AI技術，結合1998年拍攝《春天後母心》的畫面做成新版MV。其實這首歌由白冰冰親自填詞，原以為是描寫她與母親的感人故事，沒想到這竟是她童年的所憧憬的媽媽形象。民視 ・ 8 小時前 ・ 7
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
「載具」亂放上網！ 男嚇傻「1天被刷上百萬元」
買東西把發票存到載具環保又方便，不過有名男網友，竟然在社群平台上貼出他的載具條碼，讓大家隨便刷，沒想到短短一天就被刷了幾百萬，擔心被國稅局盯上，推播時間。 #載具 #發票 #條碼 #國稅局 #社群平台 #環保東森新聞影音 ・ 10 小時前 ・ 6
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 64
4生肖迎超強吉兆！貴人運爆棚、好運連發 屬蛇少奮鬥3年
2026年開年之際，天象迎來吉兆「金星上合日」，這股能量在占星與生肖磁場中產生強大共振。塔羅牌老師艾菲爾提到，4生肖在未來45天內，這股暖流會化作貴人，幫助他們解決職場上的困境，多留意身邊帶來善意的人，或許正是引領輝煌格局的貴人。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 12
威力彩衝4.4億！3星座獲財神爺眷顧 最容易暴富
威力彩頭獎上看4.4億元，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、金牛座、射手座在今年財運亨通，正財穩健成長之餘，偏財運更是亮眼、橫財不斷，堪稱年度最易暴富的三大星座。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 57