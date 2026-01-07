走入淡蘭古道！ 新北農村再生社區「森」呼吸之旅

隨著永續慢旅浪潮興起，新北市農業局推薦「新北微笑106」宜遊路線，將百年淡蘭古道與在地農村風景串連。從石碇烏塗社區職人工藝，到雙溪泰平社區誠信人文，邀請民眾漫步山林，在芬多精洗禮中重新找回土地與心靈的連結。

石碇烏塗社區四份子古道健行體驗 。（圖／新北市政府提供）

淡蘭古道是清代連接雙北至宜蘭的交通路網，石碇烏塗社區附近的「四分子古道」及「烏塗溪步道」是淡蘭古道南路的重要組成部分。社區以生活文化保存為核心,結合文化歷史導覽推動「讓傳統留在生活裡」的理念，讓山徑不再只是運動場域，而是充滿文化故事的移動教室。

石碇烏塗社區步道植物解說 。（圖／新北市政府提供）

雙溪泰平社區內的良心商店販售時令農產 。（圖／新北市政府提供）

在石碇烏塗社區可體驗許家手工麵線、製茶、製作手工包包及百人植物染，在百年古道的歷史場域中品味獨特的人文歷史風情。在地石材鍛造的步道提供舒適的健行體驗，將傳統工藝編織進步道之中。

雙溪泰平社區位於淡蘭古道中路，是翡翠水庫北勢溪最上游源頭，擁有清新空氣與優良水質。周邊四通八達的古道網絡涵蓋灣潭、闊瀨、崩山坑、北勢溪、中坑及枋山坑，無論是溪畔漫步還是越嶺探險，每個旅行者都能找到合適路線。

當地盛產山藥、段木香菇、土雞蛋等特色農產，在雙泰產業道路上的「良心商店」販售農民現採的時令鮮果，由旅行者依價投錢、自行取貨，信任與純樸是給旅人最溫暖的人情味。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，淡蘭古道這條清代串連雙北與宜蘭的交通動脈，在今日石碇烏塗以「工藝」為經將傳統編織進步道，雙溪泰平以「信任」為緯將純樸注入山水。新北市持續以生活、生產、生態面向推動農村社區永續發展。

