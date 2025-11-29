走入漁村！陳亭妃推最新形象影片：要當人民依靠的市長

民進黨立委陳亭妃發布最新形象影片，以台南最真實的漁村日常為主軸。（圖 / 陳亭妃辦公室提供）

爭取2026民進黨台南市長參選的立委陳亭妃發布最新競選影片，以台南漁民辛勞爲主軸，傳達「人民，需要一個永遠在身邊的市長。」。陳亭妃表示，從政 27 年以來，無論是農業、漁業、弱勢家庭或地方建設，她的原則始終一致，要當人民的依靠，「台南值得一個真正走進人民生活的市長」。

影片以台南最真實的漁村日常為主軸，虱目魚、文蛤、白蝦、台灣鯛等等，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。

影片中，陳亭妃親自走入魚塭、坐上漁船，體會漁民的辛勞。她說：「市長不能只是坐在辦公室等資料送來。人民的辛苦要親眼看到，人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意，為人民做事。」

她也表示，從政 27 年以來，無論是農業、漁業、弱勢家庭或地方建設，她的原則始終一致，人民是頭家，真正的決定權在人民手裡。

最後，陳亭妃說，希望市民能從影片中看見，「我們的城市，值得一個真正走進人民生活的市長。」



