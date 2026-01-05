走入社區守初心 斗六慈院升格七週年用行動慶生

斗六慈院七周年慶整合性健康溝壩社區篩檢

斗六慈濟醫院於1月5日迎來升格滿七週年。不同於一般院慶活動，選擇以實際行動回饋地方，接連走入社區關懷弱勢、守護健康，用服務鄉親的方式為醫院慶生，展現深耕在地、陪伴社區的初心。

斗六慈濟醫院自七年前由診所升格為醫院以來，持續深化醫療與門診服務，同時結合人文關懷與社區醫療，逐步發展為雲林地區兼具專業醫療與在地陪伴的重要醫療據點。

斗六慈濟醫院同仁與志工一起協助單親媽媽整理住家環境

2026年元旦一早，院長簡瑞騰率領20位院內醫護同仁，在慈濟志工陪伴下走入社區，協助一位斗六的單親媽媽家庭整理居家環境。這位單親媽媽獨自撫養三個孩子，租住的房子狹小，堆滿雜物無力整理。院長簡瑞騰帶頭清掃，連廁所都刷得乾乾淨淨，讓他們有一個寬敞舒適的生活空間。透過打掃、整理與陪伴，同仁與志工為長期獨力撐起家庭的媽媽減輕生活負擔，也讓新的一年在溫暖與支持中展開。

簡瑞騰院長帶頭清掃，連廁所都刷得乾乾淨淨

簡瑞騰院長致詞表示，斗六慈濟醫院七年前由診所升格為醫院，一路走來並不容易，所幸始終有志工師兄姊的陪伴與帶領，讓醫院在服務鄉親的道路上走得更加踏實。1月5日即將迎來升格七週年，能在元旦與同仁、志工一同走入社區付出心力，是一件特別有意義的事。他指出，醫療不只是留在醫院內看病、治療，更要走出院外、走進社區，結合慈善與醫療，才能真正體會眾生之苦，啟發慈悲心，讓醫療更有溫度，也感恩同仁與志工在休假日一早發心付出，展現愛與善的力量。

簡瑞騰院長與同仁合力清理屋內物品

延續七週年「走入社區、守護健康」的初心，斗六慈濟醫院醫護和志工30多人，於1月3日前往斗六市溝埧社區，為在地民眾辦理成人健康檢查與癌症篩檢。醫護人員為鄉親量測血壓、抽血、進行視力檢查，並提供子宮頸抹片與乳房篩檢等服務，讓民眾不必特地前往醫院，就能在社區就近完成檢查，提升對自身健康的重視。

簡瑞騰院長表示，斗六慈濟醫院作為地方型醫院，除了急性醫療、門診與住院服務外，更期許成為社區的「健康好鄰居」，因此長期投入社區醫療與預防保健工作。他強調，透過社區篩檢可協助民眾及早發現潛在健康問題，提高民眾的健康意識。

斗六慈濟醫院表示，七年來始終秉持「醫療走入社區」的理念，透過關懷弱勢家庭、健康篩檢與衛教服務，讓醫療資源不只停留在院內，而是走到鄉親最需要的地方。未來也將持續結合醫療專業與志工力量，深化社區健康促進與關懷服務，陪伴雲林鄉親迎向更健康、更安心的每一天。

撰文／黃小娟；攝影／張國徽