走入聖地空拍3D建模 完整保存佛陀說法真實貌

為了回饋佛陀故鄉，也為留下珍貴的歷史見證，慈濟影視團隊深入佛陀足跡，走入靈鷲山等重要聖地，以空拍、3D建模與影像紀錄，完整保存佛陀說法之地的真實樣貌。從崎嶇山路克難拍攝，團隊一次次重來，只為讓2000多年後的今天，佛國的莊嚴與慈濟人的用心，能被清楚看見、真實留下。

透過空拍畫面俯瞰，靈鷲山說法台座落於群山環抱之中，莊嚴肅穆，慈濟志工在此虔誠浴佛禮敬。慈濟志工 陳榮豐：「那當時要拍的時候，我就用那個空拍機慢慢飛上去，我請所有的團隊，都跪在靈鷲山的說法台的兩旁， 那等到飛機過去的時候，他們就好像上人蒞臨一樣，那他們就開始跪著 跪拜 跪拜，那一幕就很震撼。」

看似平靜而莊嚴的畫面，但其實在地形崎嶇、網路不穩的環境中，攝影團隊一次又一次起飛、重來，只為留下最完整的畫面，讓這份莊嚴，不被時間錯過。慈濟志工 陳榮豐：「其實我總共帶了3台飛機過去，那因為要拍的靈鷲山這個部分，它的範圍都很小，其實要考驗技術也考驗運氣，因為上人沒有去過靈鷲山，我們拍的方式，就類似上人親臨現場的感覺，那為了拍到這些畫面，我們靈鷲山前後走了10次。」

證嚴上人開示 ：「靈鷲山那個路要怎麼爬，鑽過石頭縫走，這是師父是真的想像不出，你們是怎麼走，那就是有相片回來，你們人在那邊，這就是千真萬確的見證，這就是我一直說，你們很值得。」

新店靜思堂的溫馨座談中，影視志工不僅現場操作無人機與上人互動，也透過靈鷲山的空拍3D建模，只要需滑動平板，就能回看拍下的畫面，彷彿親身走入現場。慈濟雪隆分會副執行長 蘇祈逢：「上人一再的提醒之後，我們現在把重要的歷史都留下來， 往後就有這個證明，人事物的證明在當地，上人期待說考古說今，考察過去述說現在，把歷史連結起來， 所以我們希望做到的就是，慈濟人在當地所耕耘的一切，也希望能夠把這分，精神延續到後來。」

證嚴上人開示 ：「佛陀過去走過的路，已經2000多年了，2000多年後的現在，再複製一次清清楚楚，現在我們人就是某某人，像你們去你們要怎麼把它複製，那我們就再把它寫一遍，這個歷史，所以要找這樣的人。」

這些帶回來的影像，讓走過的路不再只是回憶。一張張畫面，不只記錄腳步，更成為真實走過，佛陀足跡的見證。

