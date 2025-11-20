走入艦隊與港務現場 地檢署強化專業訓練
記者張上耕／基隆報導
基隆地檢署鑑於轄區及北部海域有基隆港、海底電纜等關鍵基礎設施，以及日益增加的軍事案件，為提升檢察官偵辦相關案件的專業知識，並加強與相關機關聯繫與合作，地檢署辦理軍事、港務參訪交流與海纜破壞案件教育訓練活動。
由地檢署柯宜汾檢察長率主任檢察官、檢察官與學習司法官，前往位在基隆港西岸地區的軍事單位，一三一艦隊進行參訪交流活動。活動過程中，除參訪該艦隊營區、艦艇設備，了解艦隊軍事任務執行情形外，柯宜汾檢察長、檢察官與一三一艦隊的艦隊長、各級幹部，針對軍事單位常見的司法案件，進行交流討論。透過這次參訪，增進雙方對彼此業務的認知，建立未來地檢署檢察官辦理軍法案件與軍方的溝通管道，讓檢察官得以掌握案件中，所蘊含的軍事意義，方能正確認事用法，做出妥適的判斷。
當天下午則前往位在基隆港東岸的基隆港務分公司進行參訪，藉由基隆港務分公司人員的引領介紹，讓地檢署檢察官對基隆港務、郵輪旅客的通關流程等，有更充足的理解。地檢署並在基隆港務分公司會議室，邀交通部港務局的劉嘉洪組長及台灣海洋大學的王官苒助理教授，分別針對與海底電纜遭破壞案件攸關的議題－港口國管理（PSC）、船舶下錨實務，進行講授。會後地檢署檢察官亦與二位講者，進行熱切的互動。
地檢署藉由一連串的參訪與交流，除增強地檢署檢察官就軍事、港務相關特殊案件背景事實的認識外，同時讓地檢署與基隆港相關的業關單位、專家學者，建立起順暢的聯繫管道，讓地檢署對轄區內特殊司法案件的辦理，更具信心。
