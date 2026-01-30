走入部落 推動永續發展 中市都發局：「和平鄉村地區整體規劃案」展覽登場

和平松鶴部落地區-走讀林場巷。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】和平區具有原鄉部落生活、生產及土地多元使用的獨特樣貌，台中市政府都市發展局29日在和平區松鶴社區活動中心，向地方居民說明「台中市保育樂活策略區－和平區鄉村地區整體規劃案」規劃歷程，並結合展覽導覽及座談交流，廣泛蒐集在地意見，秉持部落為主體並提出符合在地需求的規劃構想，作為後續推動鄉村地區計畫的重要基礎。

中市府都發局朱專門委員致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局表示，和平區是台中市重要的原住民族地區，具有獨特的土地型態、文化脈絡與產業條件，這次展覽所呈現的內容，是由規劃團隊與在地居民、部落夥伴多次討論後，逐步累積的階段性成果，展覽內容涵蓋生活空間配置、產業發展方向及文化脈絡等整體構想，目的在尊重地方傳統，並讓地方充分理解「和平鄉村地區整體規劃案」，同時提供意見回饋的對話平台。

和平松鶴部落地區-走讀林場巷。（圖/記者廖妙茜翻攝）

針對地方發展重點，有與會者指出，青年返鄉已成為部落重要動能，透過爭取政府資源、引入創意構想，結合觀光遊憩及文化體驗，能有效促進產業發展、進一步推廣原住民族文化，並提及八仙山的林業發展歷史，對地方產業及空間發展的影響，相關意見都發局將作為後續規劃研議的重要參考。

活動場景-白冷國小-泰雅古謠傳唱。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局強調，和平鄉初步規劃成果，將配合國土計畫政策方向，並持續廣納各界意見、適時滾動檢討與調整，在符合中央政策方向前提下，循序啟動「鄉村地區計畫」法定程序，確保法定計畫貼近地方實際需求。

此次展覽自1月29日起至2月1日止，為期4天。展覽期間每日下午2時安排現場導覽解說，採預約制方式進行，並同步設置原鄉文化小書展，邀請民眾透過閱讀與交流，深入了解和平區的歷史背景與發展脈絡。

活動場景-傳統樂器表演。（圖/記者廖妙茜翻攝）

歡迎關心和平區發展的居民踴躍前往參觀，參加導覽場次可至線上表單報名，透過現場交流及導覽互動，提出寶貴建議。都發局將持續彙整各界意見，納入後續規劃評估。國土計畫與鄉村規劃是一個持續溝通、共同參與規劃的過程，未來也將持續走入部落、深化對話，與地方攜手描繪和平區兼顧文化、生活與永續發展的未來藍圖。