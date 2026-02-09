走入雲瀑森林慢旅新體驗 阿里山賓館歷時一年打造「雲端之森」頂級客房



以日出、夕陽、雲海、森林與鐵道聞名的阿里山國家森林遊樂園區，近年持續吸引國內外旅客造訪，其中擁有百年歷史的阿里山賓館，今（2026）年推出全新的頂級客房「雲端之森」，主打結合高山森林、雲霧景觀與靜謐空間，提供旅人沉浸式的森林療癒體驗。

阿里山賓館總經理王覺非表示，阿里山豐富的自然生態與森林景觀屢獲國際媒體讚譽，隨著森林療癒與慢旅風潮興起，成為不少民眾調整身心狀態的首選目的地。座落於海拔約2,274公尺高點的阿里山賓館，四周環繞扁柏與杉林，雲海、日落與夕陽景色隨時間更迭展現不同風貌，成為園區內視野條件最佳的住宿據點之一。

廣告 廣告





為回應旅客對精緻住宿與深度體驗的期待，王覺非指出，賓館歷時一年多進行規劃與施工，克服高山施工條件不易等挑戰，全新打造6間以森林與雲霧為主題的頂級客房。客房大量引入自然光，採落地窗設計，並設置獨立式浴缸，讓旅客在室內即可欣賞杉柏生態景觀，其中兩間更規劃專屬陽台，可遠眺森林、雲霧與晨曦，將阿里山的高山風景盡收眼底。





王覺非補充，此次「雲端之森」客房設計概念，取材自高山森林、山嵐雲海與晨霧光影，強調「不趕路」的住宿節奏。除客房升級外，賓館亦同步規劃專屬交誼空間，鎖定小型包團與私人聚會需求。交誼廳以大片落地窗引景入室，視野橫跨層巒山景與流動雲瀑，可遠眺塔山步道與眠月線舊鐵道遺跡，營造靜謐且開闊的交流場域。交誼廳空間設計融合木質元素與溫暖色調，隨著晨光與夕陽變化，室內氛圍也隨之轉換，讓旅客在清晨與黃昏時分，感受山色由明轉靜的自然節奏，體驗高山生活的悠然步調。





因應長假與季節旅遊需求，阿里山賓館亦結合在地文化與自然特色，規劃多元住房專案與體驗行程。包括3月花季期間推出和服體驗，重現日治時期林業文化風貌；4月至5月初夏，則邀請旅客在專業導覽帶領下，走訪水山療癒步道、水山巨木群及舊鐵路路線，遠眺鄒族聖山，在森林芬多精環繞中舒展身心，深化對阿里山自然與文化的理解。





阿里山賓館表示，希望透過「雲端之森」的全新住宿體驗，提供旅人一處不被打擾的高山角落，在雲起雲落之間，靜靜把時間留給森林，感受阿里山歷久不衰的自然魅力。

（延伸閱讀：寒流來襲泡湯夯 耕莘醫院示警：三高族群慎防「隱形殺手」）

更多上報報導

啡嚐嘉義精品咖啡風味分級 看見台灣精品咖啡的實力與魅力

超商最頂咖啡！7-11「阿里山豆御香藝伎咖啡」每杯 2000 元限量開賣 、「香蕉風味拿鐵」好運登場

阿里山賓館高房價掀討論！業者聲明非實際賣價、預告「全新頂級客房」春節後亮相