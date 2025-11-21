「走出去就能奪冠」？墨西哥小姐爆冷加冕 環球小姐深陷操控醜聞風暴

墨西哥小姐法蒂瑪・博斯（Fatima Boss）在泰國曼谷舉行的第 74 屆環球小姐決賽中奪冠，為近週來爭議不斷的選美季畫下句點。 圖:翻攝自X帳號@nexta_tv

[Newtalk新聞] 墨西哥小姐法蒂瑪・博斯（Fatima Boss）在泰國曼谷舉行的第 74 屆環球小姐決賽中奪冠，為近週來爭議不斷的選美季畫下句點。然而，圍繞比賽的罷賽風波、評審辭職與操縱指控，使本屆賽事成為歷年最具爭議的一屆。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，博斯今年 25 歲，曾在 11 月初的前置活動中因遭泰國主辦方斥責而憤然離場。當時，泰國媒體大亨、選美組織者納瓦・伊薩拉格拉西爾（Nawat Itsaragrisil）公開批評她未發布宣傳內容，甚至揚言取消支持她的參賽者資格，引發現場騷動。博斯在抗議後離席，多名選手跟隨聲援，事件在全球社群引起熱議。

隨後一週，兩名評審相繼辭職，其中法裔黎巴嫩音樂家奧馬爾・哈爾福什（Omar Harfouch）指控賽事「被操縱」，稱決賽名單於真正評選之前就已被「臨時評審團」決定。環球小姐組織則嚴正否認，強調沒有任何外部團體具有評選權。

比賽結果公布後，墨西哥國內歡欣鼓舞，但國際社群上則意見兩極。支持者為博斯的勇氣與表現喝采，也有人質疑主辦方為平息負面聲浪而「補償性加冕」。網路評論不乏嘲諷：「明年誰走出去誰就會贏。」

比賽結果公布後，墨西哥國內歡欣鼓舞，但國際社群上則意見兩極。支持者為博斯的勇氣與表現喝采，也有人質疑主辦方為平息負面聲浪而「補償性加冕」。網路評論不乏嘲諷：「明年誰走出去誰就會贏。」

本屆比賽亞軍為泰國小姐 Praveenar Singh，季軍為委內瑞拉小姐 Stephany Abasali，菲律賓與科特迪瓦佳麗分列第四、第五名。

決賽當晚，納瓦僅在社群平台發布觀眾席照片，並未現身舞台。他在博斯加冕後以泰文寫道：「千言萬語也無法表達。」並表示結果交由全球觀眾自行判斷。

賽事期間亦發生舞台意外。牙買加小姐在晚禮服預賽中跌倒受傷，需以擔架送醫，影片在網路瘋傳。主辦方稱她並無骨折，已受到妥善照護。

分析指出，風波凸顯泰國與墨西哥兩方所有者之間的文化與策略落差。環球小姐目前由墨西哥商人勞爾・羅查（Raul Rocha）領導，而本屆賽事的舉辦許可則在泰國納瓦手上。

過去由美國娛樂公司 Endeavor，以及再之前由川普管理時，組織架構相對統一。前環球小姐主席寶拉・舒加特（Paula Shugart）坦言，如今外界已「難以判斷真正的領導者是誰」。

決賽當晚，納瓦僅在社群平台發布觀眾席照片，並未現身舞台。他在博斯加冕後以泰文寫道：「千言萬語也無法表達。」並表示結果交由全球觀眾自行判斷。 圖:翻攝自X帳號@InformaCosmos

前任賽事擁有者、泰國跨性別媒體巨頭安妮・賈克拉朱塔蒂普（Anne Jakrajutatip）於 2022 年買下版權後推動改革，包括允許跨性別者、已婚及有子女女性參賽，甚至取消年齡上限。然而，她的娛樂公司去年因財務問題申請破產，導致領導層震盪至今仍未穩定。

女性與拉美文化研究學者表示，東南亞與拉美在性別文化、權力距離與對選美的期待大相逕庭，若缺乏協調，衝突恐只會持續。

環球小姐自 1952 年創立以來歷史悠久，但在傳統電視收視下降的趨勢下，亟需轉型以適應 TikTok、Instagram 等新世代平台。如今，許多往屆冠軍與亞軍比起比賽本身，更擅長透過社群經營累積數百萬粉絲，成為各國的社群影響者。

泰國主辦方傾向將比賽轉向電子商務模式，例如在直播中銷售商品，但拉丁美洲市場仍偏好傳統的「華麗電視大秀」。兩種願景碰撞，使本屆賽事更顯方向未定。

