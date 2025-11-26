走出台灣邁向國際 五育高中與日本新潟藝術學校跨國交流

五育高中與日本新瀉藝術設計學校師生大合照。（五育高中提供）





日本新潟縣新潟藝術設計專門學校師生70名，由加藤校長帶領26日到訪南投五育高中進行國際教育交流，活動不僅全校師生總動員，也邀請國立仁愛高農原民舞蹈社及咖啡社團參與，希望透過活動拓展同學們的國際視野，也能將南投在地文化特色與日本友人交流分享。

五育高中校長邱勝濱表示，今年5月帶領師生一行12人參訪姊妹校新潟藝術設計專門學校，從實地參訪中了解到該校是日本頂尖的藝術設計人才培育專門學校，在優良師資與環境中培育出非常多務實致用的專門人才，日方熱情接待讓參訪的師生留下深刻美好的回憶。

五育同學與日校同學相見歡交換禮物。（五育高中提供）

為歡迎遠道而來的貴賓，由學生擔任學伴，陪伴日本師生品嚐台灣經典小吃「雞蛋糕」，並體驗製作和南投高山咖啡品嘗，再配合12月節慶現場手工製作雪花球，做為今日最具特色的伴手禮，五育學子實踐將南投特色「走出台灣邁向國際」的精神。

兩校校長師生代表合影。（五育高中提供）

董事長林幸宜表示，希望儘快安排時間回訪日本學校，讓兩校情誼能永續經營，為能拓展五育學子國際視野，除與日本姊妹校新潟學校國際教育交流外，去年也與日本琦玉縣政府及日本元氣集團合作，提供本校學生至日本留學全額獎助學金，希望讓優秀的五育學子走出台灣，邁向國際。

新潟藝術設計專門學校加藤校長表示，與五育高中於108年締結姊妹校情誼深厚已第4度實地到訪，讓日本學生見識台灣高中的特色，參觀五育高中後，對於學校持續更新的教學設備和教學成就，值得肯定，感謝五育高中熱情的接待，希望未來兩校能持續互訪，增進情誼。

南投市長張嘉哲也參與活動，並致贈在地特產南投意麵，推展南投美食特色。肯定此次五育高中和新潟藝術設計專門學校的交流活動，讓南投的孩子展現自我，並且能將台灣和南投特色，向日方介紹交流，讓日本學生更加認識台灣的在地文化，也希望五育高中能多與國外學校交流，讓學生更有舞台和眼界認識不同文化。

中餐由張冠群總經理領軍的南投福瑞堂帶來美味BUFFET，菜品具備了臺灣文化的包容性，有大人小孩都愛的菜品，透過美食，讓台日交流更顯豐富。

師生大合照後雙方學生互留聯絡方式，依依不捨互道別離，希望早日能回訪日本新潟藝術學校，讓雙方情誼延續下去。

