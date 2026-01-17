走出喪父病母低潮！邊荷律返台拚工作 經紀人籲粉絲別接機

（記者周德瑄／綜合報導）中信兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律，在經歷父親驟逝與母親病倒的接連打擊後，今日終於傳出回台灣的好消息。經紀人乖姐證實邊荷律已返台，並將於18日如期出席粉絲見面會。邊荷律表示，目前母親病況穩定且按時服藥，已不再嘔吐或昏倒，讓她能稍微放心回歸工作。經紀人也特別提醒支持者，請勿前往機場接機。

圖／經紀人乖姐透過社群平台證實邊荷律計畫返台，並呼籲粉絲別接機。（翻攝邊荷律IG）

先前邊荷律因為父親突然過世，緊急取消在台灣的所有行程趕回韓國奔喪。不幸的是，隨後她的母親也因為打擊過大導致身體不適，出現嘔吐與突然昏倒等病狀，迫使邊荷律必須暫時留在韓國照顧家人，引發許多粉絲的關心。

近期邊荷律主動向經紀人分享家人的近況，提到母親現在過得還不錯，每天都有乖乖吃藥，身體狀況已經好轉，這才讓她能放下心中的大石頭，決定重新投入在台灣的演藝與球場活動。

對於這段艱難時期經紀人的陪伴與鼓勵，邊荷律表示深表感謝，認為是多虧了大家的幫忙才能順利克服低潮。雖然她曾遺憾沒能見到父親最後一面，但她仍展現堅強的一面，承諾會帶著燦爛笑容回台與大家見面。為了維護現場秩序，經紀人再次呼籲粉絲不要衝動接機，讓邊荷律能有適度的空間休息。

