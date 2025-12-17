走出婚變低潮！范姜彥豐復工體重回升 8字總結近況
男星范姜彥豐10月底控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，事後王子坦認與粿粿超越朋友界線，兩人演藝工作全面停工，風波延燒數月，范姜彥豐近日復工擔任天后闆妹品牌代言人，並於今（17）日再度更新個人近況。
范姜彥豐稍早曬出數張日常照片寫下：「工作、運動、寫歌，踏實」以8字總結近期生活，從他分享的照片可見，他身穿白色無袖背心，露出結實手臂，狀態看起來相當不錯，他也同時分享手拿麥克風工作及與柴犬互動的畫面，生活看似平靜且充實。
范姜彥豐曬出多張近況照。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）
值得注意的是，范姜彥豐在最後一張照片分享站在體重計上的視角照，透露目前體重已恢復至69.55公斤，而他先前參與天后闆妹直播時曾提到，因為受到婚變影響，自己的體重從原先的76公斤暴瘦至65公斤，整整瘦了11公斤，讓粉絲相當不捨。
如今范姜彥豐正式復工，不僅擔任「天后闆娘」品牌年度代言人，也積極參與演藝工作及寫歌，生活過得十分踏實，不少粉絲也湧入鼓勵：「『不管多累，都別忘了你曾經堅持到這裡。』你很棒」、「有增重了！太棒了」、「你還有很好的未來」。
【更多東森娛樂報導】
●范姜粿粿談好離婚協議！徵信社負責人14字曝心聲
●才爆和粿王談好離婚 「范姜彥豐宣布復工」 最新現況曝光
●蕭敬騰岳父離世！Summer悲痛發聲：沒有爸爸了
其他人也在看
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 18
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 31
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 25
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 9
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 159
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
李光洙女友李先彬是誰？直率個性超圈粉，私下風格可鹽可甜完全就是寶藏女孩！
李光洙與李先彬（又譯李善彬）於2018年公開承認戀情，至今交往邁入9年，先前在青龍獎典禮上，由李光洙擔任頒獎嘉賓時，導播便將鏡頭take到觀眾席的李先彬，而李先彬沒有害羞閃躲、反倒是俏皮用手比出望遠鏡，表示緊緊盯著台上的男友、奉上滿滿支持，marie claire 美麗佳人 ・ 19 小時前 ・ 4
李玉璽稱「想要小孩」 遭疑奉子成婚回應了
32歲男星李玉璽，今年初認愛大6歲的許允樂，相戀不到1年，今（17日）無預警結婚，獲得祝福。然而，許允樂的婚紗寬鬆，被疑肚皮有喜；對此，李玉璽透過公司否認。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前 ・ 24
夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你
41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 4
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 小時前 ・ 2
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
蕭敬騰陪同辦離院手續 Summer悼亡父悲痛喊：會適應的
「老蕭」蕭敬騰的妻子、經紀人 Summer（林有慧）在證實父親林光寧辭世後，15日再度於臉書發文，寫下「沒有爸爸的日子 Day 2」，記錄失去至親後的第二天心情。她形容當天是星期一，原本預報降溫，實際卻是晴朗好天氣，陽光灑落，與內心的失落形成強烈對比。當天她再度走進北醫，辦理父親離院的相關流程，坦言心中其實帶著抗拒，但仍選擇親自前往，除了完成必要手續，更重要的是向一路照顧父親的11樓護理團隊表達最深的感謝。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 19