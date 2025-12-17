走出婚變低潮！范姜彥豐復工體重回升 8字總結近況

范姜彥豐今（17）日再度更新近況。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）





男星范姜彥豐10月底控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，事後王子坦認與粿粿超越朋友界線，兩人演藝工作全面停工，風波延燒數月，范姜彥豐近日復工擔任天后闆妹品牌代言人，並於今（17）日再度更新個人近況。

范姜彥豐稍早曬出數張日常照片寫下：「工作、運動、寫歌，踏實」以8字總結近期生活，從他分享的照片可見，他身穿白色無袖背心，露出結實手臂，狀態看起來相當不錯，他也同時分享手拿麥克風工作及與柴犬互動的畫面，生活看似平靜且充實。

值得注意的是，范姜彥豐在最後一張照片分享站在體重計上的視角照，透露目前體重已恢復至69.55公斤，而他先前參與天后闆妹直播時曾提到，因為受到婚變影響，自己的體重從原先的76公斤暴瘦至65公斤，整整瘦了11公斤，讓粉絲相當不捨。

如今范姜彥豐正式復工，不僅擔任「天后闆娘」品牌年度代言人，也積極參與演藝工作及寫歌，生活過得十分踏實，不少粉絲也湧入鼓勵：「『不管多累，都別忘了你曾經堅持到這裡。』你很棒」、「有增重了！太棒了」、「你還有很好的未來」。



