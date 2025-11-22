走出戶外！雲林增購大型復康巴士 鼓勵身障者融入人群
雲林縣政府響應12月3日「國際身心障礙者日」，22日在虎尾鎮舉辦雲林縣國際身心障礙者日「理解隱性障礙，消除誤解歧視」活動。雲林縣有近5萬名身心障礙者，縣府除積極布建身心障礙者服務據點，也擴大復康巴士服務量能，增購大型復康巴士，配合現有小型復康巴士，鼓勵身心障礙者走向戶外，融入人群。
「理解隱性障礙，消除誤解歧視」2025雲林縣國際身心障礙者日暨公益彩券盈餘分配款運用情形成果展，22日在虎尾鎮「雲林縣綜合社會福利館」廣場登場，同時辦理傑出身心障礙人士、模範身心障礙家庭照顧者及服務人員、身心障礙者家庭托顧服務優秀單位表揚，鼓勵更多團體協助推動社會福利政策。
雲林縣長張麗善表示，雲林縣有近5萬名的身心障礙者，為照顧縣內身心障礙者及家庭，積極建構符合縣內身心障礙者需求的多元服務方案及據點，縣內訂購的大型復康巴士將於明年初交貨，可以接受團體預約訂車，方便身心障礙者外走向戶外、融入人群。
縣社會處提到，目前社會處有75輛小型復康巴士，去年服務人次突破10萬，但僅有1輛大型復康巴士，且已老舊乘坐舒適度不佳，為加強服務量能與品質，特別斥資1200萬元增購1輛最新型的大型復康巴士，明年初可交車，車內有6個輪椅座位與15個一般座位，乘座更加舒適。
社會處處長林文志指出，為讓縣內身心障礙者安心、放心及舒心生活，縣長上任後陸續推動各項創新措施，包括與保險業者合作推行身心障礙者微型保險、全國首創身心障礙敬老禮金、降低身心障礙者健保費自付比例及身障輔具器具線上申請等措施，讓身心障礙者家庭可以降低照顧壓力。
