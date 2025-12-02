走出教室學知識 福德國小學生沉浸科博館互動展

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣永靖鄉福德國小積極推動戶外教育，今（2）日由校長卓鴻賓領隊，帶領三、六年級共兩個班師生，前往台中國立自然科學博物館進行一場別開生面的移地教學，透過科博館實境體驗及英語沉浸式學習，學生能拓展視野，增強文化素養。

靖鄉福德國小帶學生走出教室，在科博館「達達魔法樂園」體驗光電與英語學習。（福德國小提供）

此次戶外教育活動以科博館與友達光電合作打造的「達達的魔法樂園」為核心，透過沉浸式互動展覽，引導學生認識光電原理、太陽能發電及光譜知識。展館內新設的三大互動裝置，讓學生親手操作並觀察即時數據，將課堂知識轉化為具體體驗。

上午重頭戲「達達的魔法樂園實境解謎」，吸引學生專注參與。為增進學習深度，柳佳吟組長事前至館場勘查，設計數位闖關遊戲。學生分組行動，手持平板依循謎題線索探索展區，不僅提升觀察力與邏輯思考，也培養團隊合作能力。

中午的用餐時間則結合英語實戰。學生在速食餐廳進行「英語點餐」挑戰，餐費由參加教育部「酷英網」比賽所得獎金支付，意義特別。卓鴻賓表示，學校運用AI工具開發「數位英語點餐教學程式」，讓學生在課前模擬練習，減輕開口說英語的緊張感，增強實用能力。

卓鴻賓指出，戶外教育核心在於培養學生「帶著走的真實能力」，不只是參觀展覽，更提供實際運用知識的機會。動現場，學生在互動展具前聚精會神討論，解鎖任務後開心比手勢慶祝。

福德國小長期重視英語教育扎根，低年級設有英語社團，中高年級參加「酷英網」競賽通過率高達九成。今年學生在英語朗讀比賽榮獲全縣分區優等，英語讀者劇場更奪下特優。未來，學校將推動全校英語繪本班級共讀及家庭親子寧靜閱讀(MSSR)，期望透過軟硬體雙管齊下，培養具跨領域整合能力與國際視野的學生。