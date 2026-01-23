走出日常 門諾失智長輩慢遊鳳林

客家擂茶體驗

為失智長輩增加生活刺激，門諾壽豐分院失智照護聯合服務中心，在歲末年終之際特地舉辦「長輩出遠門」戶外活動，帶益智學堂、加樂睿智與豐裡睿智據點的長輩與家屬等 37 人，一同走進鳳林，在慢城的步調中，感受生活溫度。

失智照護聯合服務中心副主任曾雯婷表示，隨著年紀增長與病程推進，許多長輩的生活圈逐漸縮小，連離開日常熟悉的環境都需要更多準備與支持，何況是踏出生活圈外的城鎮。因此，有規劃、有陪伴的外出，對長輩而言，是難得且重要的刺激，除了讓家屬與長輩間有更多親近的時刻，也讓家屬看見長輩不同於平日的一面。



在這次外出活動中，許多長輩在熟悉的地名與景象刺激下，出現難得的主動表達與情緒回應。尤其在體驗客家擂茶時，就有長輩想起過去喝擂茶的回憶。曾雯婷說，失智照護不只是日常生活的協助，更重要的是創造「走出去」的機會，讓長輩透過熟悉的景物、氣味與人際互動，重新連結情感與生活經驗。