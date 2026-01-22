走出校園親近海洋 蚵子寮海洋教室串聯漁村文化教育

記者鍾和風/高雄報導

高雄市政府海洋局持續以海洋教育為起點，從海洋教室出發走向蚵寮漁村，透過走讀海洋文化，引導學童親近海洋、理解漁村生活。昨（1/22）日海洋局攜手高雄市蚵寮國民小學、海委會海保署、海委會海巡署、高雄市政府教育局、梓官區漁會及蚵仔寮文化協會等單位，於「蚵子寮海洋教室」周邊場域共同辦理「蚵寮海洋教育戶外探索：走讀海岸・漁港巡禮・職人體驗」活動，帶領學童走出校園，透過實地走讀與體驗，深入認識蚵子寮的海洋環境、漁業產業與在地文化。

高雄市政府海洋局石慶豐局長表示，海洋局於蚵子寮漁港設置「蚵子寮海洋教室」，透過觀景平台可360度眺望漁港景觀，並於戶外設置沙池遊具，深受孩童喜愛。該場域已辦理多場次課程活動，場場爆滿，不僅吸引學童參與，也逐步帶動市民對海洋保育議題的關注。原「蚵子寮海洋漁業親子館」於114年8月9日正式啟用，為更清楚彰顯海洋環境教育定位，已更名為「蚵子寮海洋教室」，持續發揮傳遞海洋知識與推動環境教育的重要功能。

海洋局以「蚵子寮海洋教室」為平台，攜手蚵寮國小推動具在地特色的海洋環境教育課程。(圖/海洋局提供)

石慶豐局長指出，本次活動由蚵寮國小方珮玲校長帶領40名師生參與，並由蚵仔寮文化協會黃宗欽總幹事率領10名志工，共同展開精彩的蚵子寮漁村走讀行程，引導學童認識蚵子寮沿岸、近海及養殖漁業的多元產業型態，從實地觀察中體會漁村職人的生活智慧與文化底蘊。

海洋局強調，未來將持續以「蚵子寮海洋教室」為平台，將海洋教育延伸至社區，推動具在地特色的海洋環境教育課程，並透過主題影像與閱讀資源，讓市民從日常生活中親近海洋，深入探索漁村風采與歷史人文。

石慶豐局長與蚵寮國小方珮玲校長介紹蚵仔寮漁港。(圖/海洋局提供)

此外，「海洋保育類野生動物教育宣導課程」全程免費，將於寒假期間辦理，訂於115年1月29、31日及2月1、5、6日，共計10場次，於「蚵子寮海洋教室」展開。課程由海洋局委託國立高雄科技大學漁業科技與管理系辦理，期盼市民朋友踴躍參與，一同探索海洋的奇妙世界。活動將於115年1月26日上午10時正式開放報名，名額有限，歡迎踴躍報名參加，報名網址：https://www.beclass.com/rid=3052512696748e6f19b4。