走出校園送輔具 啟發大學生行善願力

這是一堂走出校園的跨域實作，由中正大學老師接洽慈濟輔具平台，希望提供機會、讓學生了解高齡議題，而慈濟長期關注社會，雙方一拍即合、促成這次合作。首場講座先由慈濟進入校園，帶領同學了解環保再生的概念，接下來還帶著他們出任務，實際進入到高齡長者家中，學生全程參與見證需求，和紙上談兵的理論收穫截然不同。

「 可以進來 可以進來，這些都是中正大學的孩子，辛苦 辛苦。」

大學生跟著志工送輔具，來到高齡長輩的家，近距離接觸和在教室裡上課很不一樣。「 讓孩子服務一下， 扶他坐下來，這樣高度 有剛好嗎，很溫暖 很幸福。」

阿公的溫暖笑容讓年輕學子想起家裡的至親，或許有著同樣的需求，但是自己卻不曾留意。 中正大學學生趙建洝：「讓我看到真的很多，中高齡的人需要幫忙，我應該盡一分心力，因為家裡也有長輩需要我幫忙 。」

「 阿公 這位不會講台語，要講國語，謝謝你們 謝謝你們關心。」

輔具申請者 林阿琴：「送這些工具來 對他最有幫助，現在中風的人很多，很多人需要服務，需要這些年輕人出來幫忙 。」

這堂通識課程先由慈濟志工帶著輔具進校園，讓學生有維修之後可以環保再生的觀念，接著才跟著外出送給需要幫助的長輩，課程進行之前還得先排除種種困難。 中正大學通識中心助理教授 謝寧惠：「我們要去克服交通，克服同學們 假日可以，出來服務的時間 還有克服他們，心中可能有的壓力跟障礙 。」

慈濟志工 陳明周：「必須要提早來告訴這些年輕學子，他們將來會面對的是，怎樣的一個超高齡社會的現象。」

中正大學學生 洪陞祐：「像是剛才聽說，一個月大概有3百件左右，需要送輔具的地方，這邊的人(志工)都很辛苦，有機會可以多來幫忙。」

一趟實作課程，不只發現高齡長者的需求也看見志工們付出的心力，良善種子悄然植入心田，日後有機會發芽茁壯將愛持續拓展。

