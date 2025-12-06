走出父母被殺害陰影 林作逸輔導眼光敏銳獲大愛獎

（中央社記者陳至中台北6日電）大愛劇「我們六個」中的原型人物之一林作逸，母親、父親先後遭殺害，不得不在育幼院長大，後來投入教職，以親身經歷敏銳觀察學生的需求，今天獲頒寶佳教育大愛獎。

黃昆輝教授教育基金會今天在台北舉辦「寶佳教育大愛獎」贈獎典禮，表揚長年投入輔導工作的教師們，今年有12人獲獎。

得主之一、目前任教於新北市三峽區成福國小的林作逸，是大愛劇「我們六個」的人物原型之一，他年幼時母親遭父親的小三以熱水澆淋殺害（李月桂案），林作逸等6個小孩都被迫住進育幼院，20年後，小三（李月桂）又家暴以電鍋砸頭殺死林作逸的父親。

上述案件震驚台灣社會，林作逸今天接受中央社採訪指出，他可以說是「社會養大孩子」，因此更想要幫助他人。成長於「破碎家庭」的經歷，讓他後來投入教職後，更能敏銳觀察學生的蛛絲馬跡，及時給予學生協助，公餘也義務擔任安置機構的輔導老師。

林作逸一直服務於「非山非市」的學校，校內許多學生都來自弱勢家庭，他曾結合附近寺廟、社工資源，透過「實物銀行」幫助學生；也曾主動申請反毒社團，發展生態、藝術、環境、食農教育。

林作逸表示，學生參與社團、投入營隊，生活過得充實，也比較不會胡思亂想、誤入歧途。弱勢學生的家庭有許多「能與不能」，教育能讓每一名孩子找到自己的位置，不論出身背景，都能獲得接納和肯定。

另一名得主、彰化縣社頭鄉朝興國小教師張嘉錄曾經是語言障礙生，求學過程充滿艱辛，讓他立志當個教育的「提燈者」，秉持「一個都不能少」，學生的行為背後，往往都隱藏著不為人知的故事，某個看似堅強的大男孩，可能內心很脆弱，需要外人去理解。

張嘉錄表示，當教師這多年來「不是不會累」，但與每一名孩子相處都是緣分，希望每個課程都能讓孩子在成長過程中，找到自己的獨特價值。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，每個孩子都有與生俱來的潛能，大愛獎的得主們，擁抱這些曾在他人眼中「不可愛」的孩子，找出孩子的優勢亮點、給予發光發熱舞台，進而看到自己的責任。

黃昆輝期勉教師們保持心中的信念與熱忱，因為唯有藉由教師的信念與力量，孩子才會相信自己、走出迷茫和絕望。（編輯：張銘坤）1141206