走出疼痛的陰霾 正前開微創人工髖關節置換手術縮短恢復期

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪、郭政隆／嘉義市報導】髖關節退化性關節炎是高齡者常見問題，傳統手術多由後側或側邊進行，需切開部分肌肉，復原期較長，嘉義基督教醫院導入「正前開微創人工髖關節置換手術」，從髖關節前方自然肌肉間隙進入，減少出血與組織損傷，術後疼痛較輕，恢復快且脫臼風險低，並可在術中透過X光導航確認假體位置，降低長短腳的發生率，目前已累積超過 200 例臨床手術，並成功完成多位雙側髖關節同時置換的案例，成果亮眼。

廣告 廣告

接受手術的82 歲陳先生也親自到場分享術後重返球場的喜。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.4）

嘉基醫院12/4日舉辦「正前開微創人工髖關節置換手術突破200例」記者會，接受手術的82 歲陳先生也親自到場分享術後重返球場的喜悅；陳先生受髖關節退化疼痛困擾多年，疼痛讓行走必須仰賴拐杖，也讓運動習慣被迫中斷，生活品質大受影響，加上擔心手術風險而遲遲未就醫，直到行動越來越不便，才輾轉至嘉基骨科蔡廷謙醫師門診接受評估建議，決定接受「正前開微創人工髖關節置換手術」治療，手術順利完成後，他當天即可下床行走，兩週後不僅恢復自如，還重返球場，找回自由行動的感覺。

嘉基骨科蔡廷謙醫師指出，髖關節退化性關節炎是高齡者常見問題。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.4）

蔡廷謙醫師表示，這項手術是美國及歐洲主流的髖關節置換技術，具備高度精準與安全性，由於能在不破壞主要肌群的情況下完成人工關節植入，術後康復效果理想，越來越受到國際重視，嘉基醫療團隊經多年訓練與經驗累積，不僅手術品質穩定，更成功完成多名雙側髖關節一次性置換患案例，在復原速度與功能改善上皆表現亮眼；若長期出現髖關節疼痛、活動受限或下肢不等長等情況，應及早尋求專業醫師評估，透過精準微創技術與完善的術後照護，大多數患者都能在短時間內恢復自理能力，重新走出疼痛的陰霾，迎向更自在的行動生活。

嘉基副院長楊正三。（圖／記者郭政隆攝，2025.12.4）

嘉基副院長楊正三指出，醫院長期投入微創技術發展，期望在安全前提下協助患者減少疼痛、降低併發症並縮短恢復期，這項指標性的200例成果，不只是嘉基在骨科領域的一個里程碑，更是雲嘉地區民眾的一大福音，嘉基將持續導入國際新趨勢，讓病人享有更友善、更有效率的醫療照護。