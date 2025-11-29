走出舒適圈! 大學生偏鄉蹲點 透過服務行動挖掘地方故事

生活中心／陳孟暄 蔡明政 台北報導



大學生們走出舒適圈，利用暑假到全台偏鄉蹲點15天，活動邁入第16年，已有超過700位大學生參與，29日舉辦頒獎典禮，來自全台24所大專院校、42個科系的學生，透過服務與行動，挖掘地方故事，認識更多為這塊土地默默付出的人事物。

獲獎學生拿著獎盃，臉上藏不住優越笑容，電信龍頭基金會舉辦蹲點台灣頒獎典禮，今年網路行銷獎、數位多媒體創作獎更因作品優秀，加開一組得獎名額，而這2組同學就是本屆大賞獎得主。



獲獎學生 王泰崴、鄭寯廷：「跟這邊的小朋友產生了非常多的情感，給他們做的那些，像是專業的麥克風的一些錄音，還有音樂創作等等，就覺得非常的感動，遇到很多你之前完全沒有遇過的事情，或者是遇到很多你平常不會遇到的人，很多不一樣的的感受跟收獲」。

走出舒適圈！大學生偏鄉蹲點 社會實踐納入校園掀亮點

走出舒適圈！大學生偏鄉蹲點 社會實踐納入校園掀亮點。(圖／民視新聞)

獲獎學生 蔡依霈：「比較困難應該是說，就是我們不是傳播相關科系出生的學生，所以在過程中無論是拍攝記錄片，還是就是一些媒體相關的東西，都會遇到一些技術上的問題」。





2人一組合作、跨越困難，這群大學生利用暑假期間，走進偏鄉，和當地小朋友同樂，體驗部落文化，感受滿滿人情味，今年還有一大亮點，就是把「社會實踐」融入校園課程。

走出舒適圈！大學生偏鄉蹲點 社會實踐納入校園掀亮點

走出舒適圈！大學生偏鄉蹲點 社會實踐納入校園掀亮點。(圖／民視新聞)

電信龍頭基金會董事長 林榮賜：「通識教育的一個學分的認證，這個我覺得是一個很棒的一個落實的過程，我們也跟幾個學校有持續在合作，看到很多的年輕的一代，他們的成長還有社區的力量，這是我們覺得，呈現台灣的美最棒的地方 」。

學生們發揮創意和行動力，挖掘台灣在地故事，並透過影像與科技，紀錄台灣的美，將社區部落文化永續傳承。





