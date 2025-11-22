走出身體殘疾桎梏 "台灣超人"看見生命力

慈濟高雄實業家與獅子會共善，今天以包場方式在高雄靜思堂講經堂，播放《台灣超人》紀錄片，期盼民眾看見身障者突破逆境、不放棄的力量，由感動化為同理心，人人都能超越自我、造福他人。

生命小鬥士 孫翊倫：「雖然我不會走，不過堅強活下去比較要緊。」

脊椎側彎70度，雙腳變形，但他仍以樂觀堅毅的態度面對人生。

身障發明家 劉大潭：「靠兩隻手操作方向盤，手煞車在這裡。」

以「廢物利用」 為核心理念，成為全球第一位身障發明家。劉大潭證明即使身體殘缺，運用頭腦與雙手也能創造出無限可能。

民眾 黃小姐：「他很矮 但是他很用力爬上車，記錄這些台灣超人故事，也是我很感動的地方。」

民眾 蔡小弟：「他騎腳踏車都用手，(有沒有很不簡單) 有。」

台灣超人導演 曲全立：「台灣青少年自殺率不斷攀升，我在想 我是不是要讓孩子們，看更多有關於生命的故事，就是用影像，讓孩子們能用生命去影響生命。」

面對挫折打擊，決不放棄，《台灣超人》紀錄片，22號在慈濟高雄實業家與獅子會共善下，在靜思堂包場放映。

慈濟實業家 洪崇傑：「這部台灣超人 非常有正能量，所以結合獅子會，這樣社會服務活動，我們一起來共善。」

慈濟實業家 蔡薛美雲：「善的循環 會互相影響，大家來共善 共好。」

國際獅子會300E3總監 吳佳臻：「(兩單位)有機會能結合，互相來做這個共善共榮一個善舉。」

藉由紀錄片真實呈現的生命故事，讓大眾看見勇氣、善念與生命教育的深刻力量，讓善與愛的循環持續擴散。

