走出身體殘疾桎梏 "台灣超人"看見生命力
慈濟高雄實業家與獅子會共善，今天以包場方式在高雄靜思堂講經堂，播放《台灣超人》紀錄片，期盼民眾看見身障者突破逆境、不放棄的力量，由感動化為同理心，人人都能超越自我、造福他人。
生命小鬥士 孫翊倫：「雖然我不會走，不過堅強活下去比較要緊。」
脊椎側彎70度，雙腳變形，但他仍以樂觀堅毅的態度面對人生。
身障發明家 劉大潭：「靠兩隻手操作方向盤，手煞車在這裡。」
以「廢物利用」 為核心理念，成為全球第一位身障發明家。劉大潭證明即使身體殘缺，運用頭腦與雙手也能創造出無限可能。
民眾 黃小姐：「他很矮 但是他很用力爬上車，記錄這些台灣超人故事，也是我很感動的地方。」
民眾 蔡小弟：「他騎腳踏車都用手，(有沒有很不簡單) 有。」
台灣超人導演 曲全立：「台灣青少年自殺率不斷攀升，我在想 我是不是要讓孩子們，看更多有關於生命的故事，就是用影像，讓孩子們能用生命去影響生命。」
面對挫折打擊，決不放棄，《台灣超人》紀錄片，22號在慈濟高雄實業家與獅子會共善下，在靜思堂包場放映。
慈濟實業家 洪崇傑：「這部台灣超人 非常有正能量，所以結合獅子會，這樣社會服務活動，我們一起來共善。」
慈濟實業家 蔡薛美雲：「善的循環 會互相影響，大家來共善 共好。」
國際獅子會300E3總監 吳佳臻：「(兩單位)有機會能結合，互相來做這個共善共榮一個善舉。」
藉由紀錄片真實呈現的生命故事，讓大眾看見勇氣、善念與生命教育的深刻力量，讓善與愛的循環持續擴散。
更多 大愛新聞 報導：
慈濟人醫會出任務 關懷雲林口腔癌患者
國際賑災到風災救助 慈濟精神代代傳
