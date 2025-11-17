走出關稅影響 漢田生技保健飲品訂單回溫

▲漢田生技董事長李雨霖。（圖／漢田生技提供）

[NOWnews今日新聞] 軟袋保健飲品代工龍頭漢田生技，今年雖受關稅變數影響，部分客戶下單較為保守，但隨著不確定性解除，訂單動能自 9 月起明顯回溫，10月已經重啟成長力道，公司預估成長趨勢可望延續至第四季。另，漢田生技日前在減碳永續成績上報捷，董事長李雨霖表示，希望在提供健康生活解方的同時，也成為環境永續的守護力量。

漢田生技日前獲得台灣永續能源研究基金會最新一屆「台灣企業永續獎」銀獎肯定。漢田表示，永續經營早已內化為企業文化核心，主力常溫機能型軟袋包裝具備高阻隔、輕量與安全特性，相較傳統瓶裝可節省約80%包材、降低約 60% 運輸成本，並減少40至50% 碳排放，並且無須冷鏈保存的特性，大幅提升供應鏈效率，已成為主要客戶積極導入的主流劑型。

漢田在台擁有最多專利袋型、產能規模最大的液態軟袋代工廠，產能為主要競爭對手4倍以上。李雨霖指出，液態劑型本身因吸收效率快、配方彈性高及飲用便利性而具備明顯市場競爭力，並已成為保健食品產品升級的重要方向。

根據Polaris Market Research，2024 年全球液體膳食補充品市場規模達249.6億美元，預估2034年將增至785.3億美元，年複合成長率達 12.2%

然而，今年受關稅變數影響，漢田部分客戶下單較為保守，前三季營運承壓，但隨不確定性逐步解除，整體訂單動能自9月起明顯回溫，9月營收年增近四成，顯示成長力道已重新啟動，公司預期成長趨勢可望延續至第四季。

漢田2025年前三季合併營收5.65億元，年減5.1%；營業利益為1.27億元，年減 21.3%；稅後淨利歸屬於母公司業主為1.02 億元，年減 18.6%。10月合併營收達6,002萬元，年增43.7%；累計前10月合併營收達新台幣6.25 億元，年減 1.93%。

漢田將透過新素材開發、全通路滲透及海外市場拓展，持續強化產品結構與客戶組合；同時在東南亞與歐美市場液態代工技術尚不普及的背景下，善用產能與技術優勢，加速推動下一階段成長布局。

此外，漢田近年持續推動減能減碳。2024 年與食品工業發展研究所合作，優化殺菌條件與產線流程，提升能源使用效率、降低蒸氣與水資源消耗。漢田也依循GRI與SASB準則發布永續報告書，以綠色製造、產品責任、研發創新、友善職場、誠信經營與社會共榮六大主軸構築完整 ESG 架構。

