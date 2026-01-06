這幾天全台民眾應該都感受到陣陣寒意。根據中央氣象署發布的最新低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，特別是新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等北台灣地區已亮起代表「非常寒冷」的橙色燈號，可能持續出現10度以下的極低溫，金門縣有6度以下氣溫發生的機率。

至於基隆市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市也亮起黃色寒冷燈號，可能會有10度以下氣溫發生的機率。氣象署與國健署呼籲，冬季是流感與心血管疾病的好發季節，民眾不僅要加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，並預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，以免在寒冬中發生意外。

廣告 廣告

走出餐廳吹到一陣冷風竟腦中風

低溫對心臟的衝擊不容小覷，國泰綜合醫院心血管中心病房主任黃奭毓分享了一個真實案例。一名北部的高阿姨，與好友聚餐後帶著暖意走出餐廳，一陣刺骨冷風迎面吹來，原本平穩的心跳突然加速，隨之而來的是一陣頭暈與噁心感，讓她當場跌坐在地。

友人緊急將她送往急診，醫師診斷出高阿姨患有「心房顫動」，甚至引發了短暫性的腦中風，要先住院觀察。黃奭毓醫師指出，冬季是心律不整、特別是心房顫動的好發季節，許多患者在天氣轉冷後，血管收縮失去節奏導致血壓升高、負擔加重，原本規律的心跳就可能變得「不安分」，因此中風住院，甚至造成難以挽回的憾事。

心房顫動的常見症狀包括：心悸、心跳不規則或跳太快、胸悶、呼吸困難、頭暈、疲倦、甚至發生中風。若出現這些症狀，建議及早就醫進行心電圖或24小時心律監測確認診斷。

低溫特別危險！心房顫動患者中風風險高5倍

究竟什麼是心房顫動？黃奭毓醫師解釋，心房顫動是一種常見的心律不整，主要是心房內的電流傳導混亂、快速且不規則，讓心臟就像在「亂敲鑼鼓」。當心室也跟著節奏紊亂，血液就無法有效輸出，進而滯留在心房內形成血栓。一旦這些血栓脫落並隨著血液進入腦部，就會引發嚴重的缺血性中風。

研究顯示，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，且中風後的預後通常較差。冬季之所以危險，是因為氣溫驟降會造成血管收縮、血壓升高，加上交感神經活性上升，心跳就更容易變得不穩定。此外，冬季盛行的流感或感冒發燒也可能誘發心律不整，對高齡者及三高、心臟病及慢性腎臟病患者來說，都是潛在的致命誘因。

針對心房顫動的治療，除了使用抗凝血藥物（如口服新型抗凝劑）預防中風與控制心跳頻率（如乙型神經阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑或抗心律不整藥），目前的「心導管消融術」是有效率極高的根治方法。

高阿姨後來選擇了近年興起的新式治療「脈衝場消融術 （PFA）」。這項技術利用「超高電壓、極短脈衝」的電場能量，能選擇性地破壞心肌細胞膜，卻不會傷及鄰近的血管與食道。優點在於安全性極高、手術時間通常在1小時內即可完成，且病患復原快，對於擔心傳統手術風險的家屬來說，是更安心的選擇。高阿姨在接受治療後，心跳重回規律節奏，很快就順利出院。

溫差恐讓血壓瞬間飆高，護心保暖3重點

面對連日的低溫警報，國健署署長沈靜芬提醒，戶外溫差容易造成血壓突然升高，民眾外出時務必做好保暖。特別是本週末（1/11）多地將舉辦大型馬拉松賽事，參賽者與陪同民眾更應提高警覺。國健署提供高風險族群注意低溫保健與護心的方法：

長者族群：起床時先在被窩裡活動四肢，坐在床邊穿好外套保暖，等身體適應後再緩慢起身並補充溫開水，務必遵守「慢、熱、起、穿、行」。起床後避免動作過於急促，並補充溫開水，清晨低溫時應盡量避免過早外出運動。務必做好全身保暖，特別是頭頸、四肢及腹部保暖。

心血管與三高族群：天冷低溫更容易導致血管收縮、血壓升高，患者務必定期量測及記錄血壓、血糖數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定，降低心肌梗塞與中風風險。

戶外活動與早出晚歸工作者：輪值大夜班、清晨外出工作或長時間在戶外活動、跑步或運動的民眾，容易暴露在低溫與溫差中。建議採用洋蔥式多層次穿法，加強頭頸部及四肢保暖，運動或勞動前務必充分暖身。切記「喝酒取暖」是錯誤觀念，酒精會加速熱量散失，反而更危險。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

22歲患糖尿病！影后從此「戒掉3食物」60歲簡直逆生長 79歲醫健步如飛！不跑健身房靠5個「微習慣」：刷牙一招防骨鬆





原文引自：走出餐廳吹到冷風竟腦中風！醫示警「這件事」讓心跳失控，中風風險飆5倍