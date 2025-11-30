走出30年假面婚，60歲女木工師重啟人生！跑步、練瑜珈、用臉書寫日記：「不為誰而活」比什麼都快樂





在男性為主的木工世界裡，60歲的王惠華是少數的女木工師，教女生玩鄉村傢俱與彩繪，在業界小有名氣。但相較於才藝教學的順心順利，婚姻卻是千瘡百孔，3年前才痛下決心，主動結束長達30多年的三人行糾葛，迎向珍貴自在的新人生。她說：「我現在才明白，不為誰而活是多麼的快樂。」

離婚後第一件事，王惠華刪掉過去照片，開始用臉書寫日記，不管是在家做大型五斗櫃、一天教400名學生，或是帶媽媽外出野餐，她期許每一篇的自拍紀錄，能讓生命重新亮起來。

賺錢養家，以為愛可以包容一切

王惠華說，若非下定決心退出剪不斷理還亂的三角關係，至今她仍水深火熱，像她這一輩阿信世代，即使婚姻各有各的不幸，多半會撐著、忍著，「牽手」到老，她原本也這樣以為。

回想當初，婚姻一開始就偏了方向。在外她是能幹大嗓門的老師，在家卻是溫柔順從的妻子，「先生能力或許不突出，但是善良就好。我以為我可以包容一切，會賺的就多賺，會做的就多做，包括煮飯帶小孩。」

明知先生早有外遇，她卻硬撐下來。連同母親在內，所有人都以為她婚姻美滿，她也這樣深信。因為她和先生牽手睡覺、牽手散步，興趣相同、無話不說，是非常棒的夫妻。她表示，不離婚不是因為信仰，而是太愛對方，以為愛能戰勝一切。

▲

從不運動到愛上運動，因為運動不只對身體好，還能讓心情變好。

兒子母親力勸，假面婚姻覺醒

但真相是：她愈包容愈痛苦，愈退讓愈不被珍惜。她努力維持「假面婚姻」，直到兒子看不下去，對她說：「媽媽，是妳選不離婚，所以妳必須承受爸爸在外面做的一切跟他的態度。這是妳選擇的人生！」

兒子的話殘酷卻深刻，王惠華震驚之餘也徹底覺悟，「那一刻我才想通，這些年這些苦，是我自己要把它撿起來吃的。」等母親得知真相，更是心疼地勸她：「孩子，都快60了，不要再熬了，妳還有多少年歲可以美麗？」王惠華下定決心不當「兩面人」，主動提出離婚，先生也沒有反對。

然而離婚後，生活並沒有立刻變輕鬆，整個過程反而像漆黑裡突然亮起燈，希望與不安交雜，甚至陷入憂鬱。多年來在婚姻裡的全心付出，讓她忘了如何愛自己，像許多離婚者一樣，陷入深深的自責：「為什麼人生會走到這一步？」

但當牧師告訴她：「在婚姻裡的痛與付出，上帝都知道」時，她哭到不能自己。原來，她這數十年的努力與委屈，全都被看見。從那天起，她決心不再沉溺悲傷，要活得健康、快樂。

「我做錯了，我一直把先生放第一位，不敢爭取自己要的。我看我媽媽，樂於分享，但從不會像我把最好的都讓給對方。恢復自由後，我把自己打扮得漂漂亮亮，我回不去20歲，但我60歲的人生剛開始。」

熟年離婚，老後與現實壓力首當其衝

熟年離婚帶來的不是只有情感創傷，還有現實的壓力。王惠華過去把所有收入都用來養家，又因先生炒股失利，房子也不在了，一無所有，為此她一度相當焦慮，「有錢才有底氣，我怎麼忘了我還有工作能力？只要肯努力不會餓死！」

健康方面，人生下半場她不敢掉以輕心。沒有運動習慣的她，開始慢跑、瑜伽、爬山、訓練核心，要讓兒子沒後顧之憂，而不是老了廢了後被人催著念著：「加油！再做十下。那種日子我不要。」

因為對老後有焦慮，王惠華活得比離婚前更自律。每天早起做木工，或是等學生來上課，每天運動2小時、注意三餐營養，晚上儘量10點半前睡覺，生活愈來愈踏實快樂。

▲美工科出身的王惠華，早年半路出家學習鄉村傢俱，不管什麼家俱都會做。

「我曾加入離婚社團，但很快退出。裡面很多媽媽在為經濟哭泣，我發現自己好幸運，雖然是一無所有重新出發，但至少還有專長。我真的鼓勵所有女人，不管幾歲一定要有一項技能，很會做蔥油餅也好。不要小看任何的專長，它都能成為自己的底氣。」

離婚的孤獨與失落感會擊垮一個人，王惠華身邊有朋友至今仍走不出來，後悔離婚；但她覺得，離婚不是終結，而是重整自我的機會，她有母親與兒子的愛與支持，未來的日子，不再是為婚姻努力的犧牲，而是為自己而活的精彩。

她笑著說：「女人平均壽命超過80，我慶幸我離了，到老還有20年，我現在過得快樂的不得了。人生不管幾歲，只要有盼望，就可以往前走。」

▲

第三人生要好好愛自己，把自己打扮的漂漂亮亮。





