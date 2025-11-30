走出30年假面婚，60歲女木工師重啟人生！跑步、練瑜珈、用臉書寫日記：「不為誰而活」比什麼都快樂
在男性為主的木工世界裡，60歲的王惠華是少數的女木工師，教女生玩鄉村傢俱與彩繪，在業界小有名氣。但相較於才藝教學的順心順利，婚姻卻是千瘡百孔，3年前才痛下決心，主動結束長達30多年的三人行糾葛，迎向珍貴自在的新人生。她說：「我現在才明白，不為誰而活是多麼的快樂。」
離婚後第一件事，王惠華刪掉過去照片，開始用臉書寫日記，不管是在家做大型五斗櫃、一天教400名學生，或是帶媽媽外出野餐，她期許每一篇的自拍紀錄，能讓生命重新亮起來。
賺錢養家，以為愛可以包容一切
王惠華說，若非下定決心退出剪不斷理還亂的三角關係，至今她仍水深火熱，像她這一輩阿信世代，即使婚姻各有各的不幸，多半會撐著、忍著，「牽手」到老，她原本也這樣以為。
回想當初，婚姻一開始就偏了方向。在外她是能幹大嗓門的老師，在家卻是溫柔順從的妻子，「先生能力或許不突出，但是善良就好。我以為我可以包容一切，會賺的就多賺，會做的就多做，包括煮飯帶小孩。」
明知先生早有外遇，她卻硬撐下來。連同母親在內，所有人都以為她婚姻美滿，她也這樣深信。因為她和先生牽手睡覺、牽手散步，興趣相同、無話不說，是非常棒的夫妻。她表示，不離婚不是因為信仰，而是太愛對方，以為愛能戰勝一切。
▲
從不運動到愛上運動，因為運動不只對身體好，還能讓心情變好。
兒子母親力勸，假面婚姻覺醒
但真相是：她愈包容愈痛苦，愈退讓愈不被珍惜。她努力維持「假面婚姻」，直到兒子看不下去，對她說：「媽媽，是妳選不離婚，所以妳必須承受爸爸在外面做的一切跟他的態度。這是妳選擇的人生！」
兒子的話殘酷卻深刻，王惠華震驚之餘也徹底覺悟，「那一刻我才想通，這些年這些苦，是我自己要把它撿起來吃的。」等母親得知真相，更是心疼地勸她：「孩子，都快60了，不要再熬了，妳還有多少年歲可以美麗？」王惠華下定決心不當「兩面人」，主動提出離婚，先生也沒有反對。
然而離婚後，生活並沒有立刻變輕鬆，整個過程反而像漆黑裡突然亮起燈，希望與不安交雜，甚至陷入憂鬱。多年來在婚姻裡的全心付出，讓她忘了如何愛自己，像許多離婚者一樣，陷入深深的自責：「為什麼人生會走到這一步？」
但當牧師告訴她：「在婚姻裡的痛與付出，上帝都知道」時，她哭到不能自己。原來，她這數十年的努力與委屈，全都被看見。從那天起，她決心不再沉溺悲傷，要活得健康、快樂。
「我做錯了，我一直把先生放第一位，不敢爭取自己要的。我看我媽媽，樂於分享，但從不會像我把最好的都讓給對方。恢復自由後，我把自己打扮得漂漂亮亮，我回不去20歲，但我60歲的人生剛開始。」
熟年離婚，老後與現實壓力首當其衝
熟年離婚帶來的不是只有情感創傷，還有現實的壓力。王惠華過去把所有收入都用來養家，又因先生炒股失利，房子也不在了，一無所有，為此她一度相當焦慮，「有錢才有底氣，我怎麼忘了我還有工作能力？只要肯努力不會餓死！」
健康方面，人生下半場她不敢掉以輕心。沒有運動習慣的她，開始慢跑、瑜伽、爬山、訓練核心，要讓兒子沒後顧之憂，而不是老了廢了後被人催著念著：「加油！再做十下。那種日子我不要。」
因為對老後有焦慮，王惠華活得比離婚前更自律。每天早起做木工，或是等學生來上課，每天運動2小時、注意三餐營養，晚上儘量10點半前睡覺，生活愈來愈踏實快樂。
▲美工科出身的王惠華，早年半路出家學習鄉村傢俱，不管什麼家俱都會做。
「我曾加入離婚社團，但很快退出。裡面很多媽媽在為經濟哭泣，我發現自己好幸運，雖然是一無所有重新出發，但至少還有專長。我真的鼓勵所有女人，不管幾歲一定要有一項技能，很會做蔥油餅也好。不要小看任何的專長，它都能成為自己的底氣。」
離婚的孤獨與失落感會擊垮一個人，王惠華身邊有朋友至今仍走不出來，後悔離婚；但她覺得，離婚不是終結，而是重整自我的機會，她有母親與兒子的愛與支持，未來的日子，不再是為婚姻努力的犧牲，而是為自己而活的精彩。
她笑著說：「女人平均壽命超過80，我慶幸我離了，到老還有20年，我現在過得快樂的不得了。人生不管幾歲，只要有盼望，就可以往前走。」
▲
第三人生要好好愛自己，把自己打扮的漂漂亮亮。
更多幸福熟齡文章
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
每月3千塊定期定額ETF，她3年滾出100萬！「1個買法降成本」，快速累積張數、3年獲利100％
罹癌後存活45年，台大醫師從坐輪椅到爬上玉山的奇蹟：病重要用重藥，「爬山」是帖良藥
其他人也在看
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 19 小時前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 28 分鐘前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 23 小時前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 1 天前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 18 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 1 天前
吳姍儒大讚許瑋甯、邱澤「21世紀最美新人！」 被問第三胎嚇傻了
吳姍儒今（28日）與老公王陽開出席許瑋甯、邱澤婚宴。她4年前結婚時老公沒有受訪，王陽開特地補感言說：「我很滿意（婚姻生活），我很享受婚姻生活當中。」吳姍儒回憶上一次來台北文華東方，還是結婚時，至今已經隔了4年，夫妻倆今一同出席，兩個孩子則在家拜託家人、保母照顧，她笑說很開心能來參加婚禮，更說：「21自由時報 ・ 1 天前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
許瑋甯、邱澤親了！婚戒「刻彼此名字」 曝兒子穿爸爸同款西裝亮相
演員許瑋甯和邱澤今晚在文華東方酒店舉辦婚禮，兩人結婚4年，現在才辦婚宴，邱澤表示兩人因工作忙，時間一直對不上，半年前兩人決定空出時間規劃婚宴，他還甜蜜地說「今天終於讓她實現了，覺得夢幻」。至於誰比較緊台視新聞網 ・ 1 天前
GD奪MAMA年度藝人！周潤發牽手跳一段 領獎百感交集：明年BIGBANG來開趴
韓國年度音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」今（29日）在香港啟德主場館揭曉第2晚的獎項，韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）堪稱今晚大贏家，在典禮尾聲從周潤發手上拿下「年度藝人」肯定，兩人也相隔10年再度與MAMA舞台上重逢。鏡報 ・ 10 小時前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚
「張君雅小妹妹」有喜啦！曬清新婚紗照 幸福宣布結婚EBC東森娛樂 ・ 1 天前
手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢
藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前