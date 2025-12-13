走出8歲兒涉霸凌風波 賴瑞隆:鄉親給他很多鼓勵與支持

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，近日捲入8歲兒子涉嫌霸凌風波，目前他已走出低潮，參加公開活動，今(13日)出席大寮紅豆花田季開幕時，特別感謝最近鄉親給他很多鼓勵與支持，他會繼續往前走。

綠營輔選人士認為，這起風波目前暫告一段落，已獲得對方家長諒解，賴瑞隆也持續帶孩子進行心理諮商，外界擔憂否會對初選選情造成衝擊?相信以賴瑞隆的智慧，應該能把衝擊減到最小。

賴瑞隆今天出席大寮紅豆花田季開幕典禮，受訪時表示，他就按照節奏來走，持續走市場、活動，走入基層，也謝謝最近鄉親給他很多鼓勵與支持，「我會繼續往前走，把過去的成績與未來想要做的事情，讓更多人知道!」也要謝謝不管到每個活動，鼓勵的聲音都非常多，「我會繼續加油，讓高雄讓台灣更好!」

廣告 廣告

今天下午2點半，賴瑞隆將於圓山飯店5樓龍鳳廳，舉辦「來呦隆作伙-社團後援會政見說明會」；晚間6點15分於前鎮漁港西岸碼頭，參加2025大海開吃-高雄大鮪·魷· 秋季開幕儀式；明天(14日)下午2點半，則於茄萣金鑾宮舉行「來呦，隆作伙」茄萣場活動，並邀請資深媒體人王瑞德到場助講。

賴瑞隆透露，這兩天前往小港區二苓市場掃街拜票，與攤商、民眾互動致意，過程中許多民眾主動趨前握手，更送上花束為他加油打氣，讓他深刻感受到高雄人的善良與溫度，這就是高雄人表達支持和鼓勵最直接的方式，這些真誠和叮嚀都是高雄很珍貴的價值，也是持續往前的力量，未來會持續保持這樣的步調、勤走基層。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南韓將我列「中國台灣」 矢板明夫：外交部可用「漢城」舊稱回應

反年改修法三讀 退休金所得替代率回溯至2023年標準計算

抗議「嬌點」！台大甜美實習生憂：修法讓青年不敢投身國會助理

賴總統下週邀三院協調會商 韓國瑜不出席 府：意外、不解

