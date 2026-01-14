走到懷疑人生！北捷「景安、南京復興」轉乘讓人超崩潰

北捷是許多學生與上班族每日通勤不可或缺的交通工具。不過，近日有網友因轉乘動線過於不便，在網路上發文抱怨，「到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？ 」貼文一出，隨即引起大量網友共鳴。

網友指出每天在南京復興轉乘都像在健身。（示意圖／中天新聞）

原PO近日在Threads上發文分享，表示自己對台北捷運已經相當熟悉，但仍難以理解南京復興與景安站的動線安排。由於南京復興站是松山新店線與文湖線的交會點，但文湖線採高架設計、松山新店線位於地下，轉乘時必須在不同樓層間上下來回，還得穿越冗長通道，步行距離相當可觀，讓網友忍不住調侃「每天轉乘都像在健身」。

除了南京復興站，景安站也是讓大家抱怨連連，有網友指出其動線設計問題，包括轉乘時需要跨越較大的垂直距離、出入口集中，且出口外的人行空間狹窄，還與公車站共用，尖峰時段更顯擁擠，「景安設計真的糟透，轉乘垂直距離遠，還只能做單一出口，然後唯一出口的人行道又超窄，超窄的人行道上還有公車站。」

北捷文湖線。（示意圖／中天新聞）

貼文也引來大量網友共鳴，「南京復興綠線到文湖可以走一輩子」、「上禮拜睡過站，只好在景安轉乘，我發現轉乘的時間長到我有時間在裡面當觀光客」、「南京復興真的不是一般人能理解的路線」、「景安真的換線會走到懷疑人生」、「每天轉乘都像在健身」、「景安可是爬樓梯練有氧的好地方」、「每次都覺得自己在媽祖遶境」、「這兩站真的是來幫助許多人運動量不夠的問題」。

此外，還有網友點出，景安（黃橘）、南京復興（綠棕）、新埔民生（黃藍）、板橋（黃藍）、台北（機捷）是五大純搞人捷運站，「再爛也比板橋好，四層樓的環狀線不給你手扶梯，大家塞在電梯那邊等」、「你有從新埔走到新埔民生嗎？ 還要風吹雨淋，所以景安站算好的了」、「板橋北捷轉環狀線才無敵」、「每次去北車都在走迷宮」。

