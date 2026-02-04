走向世界或二次西進？ 趙少康籲賴總統：不要情勒人民

對於總統賴清德說，台灣到底要走向世界，還是二次西進，讓國人做選擇。媒體人趙少康今（4）日發文，呼籲賴總統「不要再用空話治國，更不要再情勒人民」。（圖：張柏仲攝）

總統賴清德昨日召開「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會時指出，台灣到底要走向世界，還是二次西進，讓國人做選擇。對此，媒體人趙少康今（4）日在臉書發文批評，為什麼一定要二選一？這兩件事，根本不衝突。他呼籲賴總統：「不要再用空話治國，更不要再情勒人民」。

趙少康指出，昨天賴清德親自召開一場「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，在他看來，更像是想要搶走同一時間國共智庫正在開論壇的風頭。他原本還期待，賴清德終於要端出什麼新的方向、新的做法。「結果看完整場，還是一樣滿滿的空話」。

廣告 廣告

趙少康表示，賴清德還叫人民選擇要走向世界，還是二次西進，但為什麼一定要二選一？難道不能一邊走向世界，一邊也與大陸往來，台灣不是應該什麼市場都要、什麼錢都要賺嗎？這兩件事，根本不衝突。

趙少康強調，中國大陸是一個重要的市場，就連美國總統川普都不敢隨便得罪。台灣很多企業，早就在「兩岸合作、賺世界的錢」。他重申「兩岸合則兩利，分則兩害」，這不是口號，這就是現實。他呼籲賴總統拿出方法、負起責任，「不要再用空話治國，更不要再情勒人民」。

昨天舉行的「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）成果說明會，正值國民黨在北京進行國共兩黨智庫交流，時機點的巧合，被外界認為，是不是在跟國共論壇互別苗頭？賴清德說明，不是刻意選在同一時間，但剛好可以讓國人對比，究竟要繼續攜手美、日、歐等友盟走向世界，還是要再度鎖進中國去推動所謂的「二次西進」，可以讓國人做選擇。