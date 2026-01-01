走向全世界 台灣工藝年起跑

國立台灣工藝研究發展中心舉行「工藝年 啟藝」MV聯合發布會，由國立台灣交響樂團攜手嶺東科技大學共同創作交響樂版歌曲《臺灣工藝、飛飛飛》MV，園區88公尺長的「工藝之道」也啟用，步道起點石碑由書藝家李轂摩題字，透過光環境營造，步道於夜間展現溫潤光影，工藝中心主任陳殿禮邀民眾走進工藝、感受生活。

「工藝年 啟藝」發布會中首播交響樂版歌曲《臺灣工藝、飛飛飛》MV，以音樂詮釋工藝精神的節奏與層次。工藝中心主任陳殿禮指出，工藝如同一場交響樂，不同材質、技法與世代，猶如各種樂器齊心演奏著樂譜，產生和諧共鳴，演奏出台灣工藝獨有的樂音，透過彼此交流、分享，讓台灣工藝走向全世界。

廣告 廣告

另外，園區「工藝之道」全線採用南投在地沙岩鋪設，石板形狀蘊含芒果、木瓜、菱角與台灣島嶼等意象，體現土地記憶；沿線植栽承載歷史，自1954年顏水龍創立「南投縣工藝研究班」以來，首屆師生栽植小實孔雀樹，象徵工藝的延續與傳承，另一側鳳凰木寓意工藝學成、世代更迭與嶄新啟程，成為可漫步、可沉思、可感受工藝精神的文化小徑。

陳殿禮說，「工藝之道」全長88公尺，寓意「發發」，期許台灣工藝穩健發展；步道起點石碑由書藝家李轂摩題字，分別以陽刻、陰刻呈現，呼應「一陰一陽，謂之道」的哲思，彰顯工藝在時間、節奏與生命觀中的深層意涵。透過光環境營造，步道於夜間亦展現溫潤光影，延續白日與夜晚的生活場景，引導民眾親近工藝，且步道有起點，卻沒有終點，象徵工藝生活持續前行。