走向國際 烏來泰博館赴德、奧交流

新北原民局以「泰博館二十年的文化連結與未來行動」進行專題報告，市長侯友宜昨（十九）日表示，烏來泰雅民族博物館是推動教育、研究、文化與國際交流的重要基地，今年泰博館遠赴德國及奧地利進行研究交流，進一步與奧地利維也納世界博物館簽署合作備忘錄，成為全國首例，讓烏來的故事走向國際。

侯友宜表示，泰博館典藏近三百件珍貴文物，包括編織、金屬、以及各項傳統工藝，呈現泰雅族與山林共生的智慧及生活美學，二十年來拿下許多全國第一獎項，讓大家更了解原住民族文化成就。，新北推動首座「原住民族歲時祭儀廣場」，做為原住民族人專屬場地，未來辦理活動時會將泰雅族、阿美族、排灣族等各族群的歷史傳統都納入，甚至融入客家藍染文化等，展現多元族群共融共好。

原民局長Siku Yaway林瑋茜報告指出，泰博館自開館以來即以「在地泰雅族文化」為主，一○八年率先訂定「兼職導覽員進用及管理要點」，成為全國首創聘用在地導覽員的原住民族博物館，讓在地族人以自身語言與觀點詮釋文化故事，長年於全國原住民族地區文物館入館人次中穩居第一。

明（一一五）年度泰博館館務重點工作項目，包括典藏品高階數位化拍攝、海外文物織品重製特展及國際論壇辦理等。同時將擴大辦理織藝節，啟動常設展更新計畫，以當代策展語彙重新梳理烏來文化的脈絡與生活記憶，積極蒐集與保存地方故事，讓烏來人的聲音被更多人聽見。