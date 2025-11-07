走向紅統不演了？鄭麗文竟出席「追思共諜」大會 民進黨憤怒發聲

即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，明（8）日她預計參加統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，不過值得注意的是，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石。對此，民進黨今（7）日怒嗆，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？

民進黨發言人戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。

戴瑋姍進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

對此，戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？

