走囉！走進《大濛》拍片現場 岸內影視基地開放參觀人氣滿滿

【記者 劉秋菊／台南 報導】「走囉！～」這句來自電影《大濛》中趙公道的經典台詞，也成為帶領民眾走進片場的最佳開場。文化局於1月31日及2月1日，在鹽水岸內影視基地舉辦「走進《大濛》拍片現場—岸內影視基地參觀開放」活動，邀請民眾實際踏入電影拍攝現場，一探鏡頭背後的真實模樣，活動一開放報名便迅速額滿，現場氣氛熱絡，顯見大家對影視文化與拍片現場充滿高度好奇與熱情。

活動透過專人導覽解說，帶領民眾認識現階段建置中岸內影視基地定位並非一般觀光型影城，而是以實際拍攝需求為核心的專業型片場。從場景規劃、搭建、調整到拍攝使用，完整呈現一部影視作品誕生的過程，也讓民眾理解片場在不同劇組進駐時，會依拍攝需求進行彈性運用與改造。許多參與民眾表示，能夠站在真正的片場裡，近距離感受電影空間的尺度、材質與細節，與銀幕上看到的畫面截然不同，是相當難得的體驗。

本次活動特別開放電影《大濛》拍攝期間搭建的「木造街區」場景供民眾參觀，電影中呈現的畫面，往往是經過鏡位選擇、構圖取景與後製處理後的成果，實際片場樣貌則更能看見場景搭建的工法與細節。《大濛》自拍攝至上映歷時約兩年，該場景屬汰換式拍攝場景，期間亦因劇組需求調整，並歷經兩次颱風影響，場景狀況隨時間產生變化，與拍攝當下已有所不同。此次開放參觀，基地特別維持片場現況，並依電影內容規劃五個亮點關卡，包括趙公道、雜貨店老闆、捏麵人師傅、炸油條老闆，以及飛賊高金鐘與「廁所」等角色場景，引導民眾在片場中尋找細節、對照電影記憶，增添參觀趣味性。

值得一提的是，活動中擔任亮點角色互動的臨時演員，多數為參與「岸內影視基地環境演員培訓工作坊」後，經遴選出的環境演員。此次開放活動成為他們首次於基地實際通告的演出經驗，透過實地站位與情境互動，讓演員熟悉片場運作，也同時為民眾營造更貼近拍攝現場的氛圍，展現基地在影視人才培育上的實際成果。

活動現場人潮滿滿，報到率高達八成，吸引不少影迷遠道而來朝聖《大濛》拍攝場景。最遠甚至有來自基隆的民眾，因報名踴躍僅排到週日第一梯次，當日凌晨四點即搭車南下，只為趕上上午九點的進場時段；另有粉絲特別自台北、台中、南投及高雄前來，一睹電影片場未經鏡頭修飾的真實樣貌。現場亦遇到多位忠實影迷分享已「七刷」、「二十刷」電影《大濛》的觀影經驗，甚至自發製作相關文宣小物，於活動現場發送給其他民眾，展現影迷間熱情交流與高度投入。多數民眾對於本次「主題式開放」給予高度肯定，除能近距離觀看《大濛》實際拍攝場景，並透過基地人員導覽，深入了解片場運作流程與實務執行經驗，進而認識專業片場在影視製作中的功能與重要性，普遍感到收穫良多、深具認同感。現場亦有民眾分享個人經驗，回憶童年時常在家附近的醫學院活動，曾親眼見過電影中出現的福馬林池，當時並不覺得特別，直到長大後才理解其中所呈現的真實意涵，對電影場景的還原度更感震撼。整體而言，參與民眾理解基地在建設與拍攝並行下的管理限制，認同不採無差別開放的方式，並一致肯定影視基地的建立，除仰賴公部門的投入，更需要民眾的理解與支持，方能長遠發展。

文化局長黃雅玲表示，透過電影《大濛》的拍攝成果，讓專業影視拍攝空間適度對外開放，不僅拉近影視創作與大眾之間的距離，也讓更多民眾看見臺南在影視製作、場景搭建與協拍服務上的整體實力。近年文化局持續投入資源完善岸內影視基地的拍攝環境，吸引多部電影與影集進駐拍攝，本次參觀活動正是影視場域公共化政策的具體展現。未來也將持續結合影視拍攝、文化推廣與觀光體驗，規劃更多元的影視相關活動，邀請民眾走進片場、走進臺南，感受影像創作背後的城市魅力。（照片記者劉秋菊翻攝）