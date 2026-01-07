《走在創生的路上》新書發表 張麗善：見證雲林農業奇蹟 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／雲林報導

雲林縣政府昨（6）日下午於斗六圖南咖啡場長宿舍舉辦《走在創生的路上—從雲林出發的地方實踐》地方創生專刊發表會、暨台灣地方創生基金會董事長陳美伶見面會。雲林縣長張麗善親自出席，與陳美伶、專刊作者群及多位在地創生夥伴齊聚一堂，分享雲林深耕農業創生、推動地方轉型的實踐成果。

活動中同步由APICTA Awards FIRST RUNNER-UP銀牌及「2025地方特色產業創意大賽」優勝獲獎者豐漁水產養殖有限公司創辦人許宏德及微醺農場負責人黃衍勳獻獎張麗善，分享獲獎喜悅，展現雲林從農業大縣邁向創新創生典範的亮眼成果，並透過面對面交流，傾聽青年創生者的實務經驗與心聲。

廣告 廣告

《走在創生的路上》新書發表 張麗善：見證雲林農業奇蹟 13

張麗善表示，雲林縣於108年成立「雲林縣政府地方創生專案辦公室」，也就是陳美伶任國發會主委推動地方創生之際，縣府串聯產官學研能量，協助、輔導在地產業，從制度面、資源面與陪伴機制三管齊下，協助在地產業升級與青年返鄉發展，逐步形塑有利於地方創生的友善環境。

張麗善指出，在積極推動與輔導下，全縣20鄉鎮中已有18個鄉鎮加入地方創生行列，透過農漁畜智慧化，再加上從一級生產邁進到二級加工及三級行銷，更建立自有品牌，真正翻轉了傳統的農業大縣。如書中闡述的，這些青年農民創生路上，走過辛酸與艱辛，如今出類拔萃，拿下政府服務獎、神農獎或是創業歸故里等各獎項的肯定，更讓農業也成為外交大使，讓所有人與有榮焉。

陳美伶表示，台灣從2019年開始推動地方創生，22縣市中以雲林縣最令人刮目相看；在過去幾年，地方創生在雲林做的完全不一樣，尤其面對最困難的氣候變遷，運用智慧農業翻轉局勢，雲林堪稱典範。

《走在創生的路上》新書發表 張麗善：見證雲林農業奇蹟 15

陳美伶指出，目前在基金會平台上，22個縣市總共有350個團隊，雲林就佔57隊，是第一名，這些創生夥伴回到自己的故鄉，誠如書中所呈現的，一一克服困難、找到解方，這些案例成為在推動地方創生的典範，雲林創生團隊值得學習，甚至可成為國際交流的示範案例。

雲林縣副縣長謝淑亞指出，全球農業所面臨到的困難是一樣的，包括氣候變遷及缺工等，如何讓年輕人可以省時省力省工從事農業，書中有最寶貴的雲林經驗，提供更多青年與關心地方發展的民眾，能即時汲取返鄉創生與產業創新的實務經驗。

亞洲大學副校長柯慧貞也肯定縣府在地方創生政策上的長期投入，並表示亞洲大學持續與縣府攜手合作，提供智庫與學研能量，透過「陪伴的陪伴」模式，支持青年在返鄉創業與地方實踐的道路上穩健前行，讓理想得以在雲林土地上落地生根。

計畫處長李明岳表示，這是以農業為創生方法學做出來的一本專書，希望藉由這本書把雲林成功農業經驗擴散出去給其他的年輕人，在雲林打下的堅實基礎上，往農業創生的路上再進一步。

照片來源：雲林縣政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

飛官駕F-16戰機花蓮外海失事 國民黨團祈福並籲提升待遇

黃仁勳再掀浪潮 江啟臣盼打造台中AI機器人智慧園區

【文章轉載請註明出處】