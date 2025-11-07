走在路上不明原因自發高潮 竟是外陰前庭神經炎

好醫師新聞網記者吳建良／高雄報導

圖：張民傑診所院長張民傑醫師／本報資料照片

許多婦女長期出現性交疼痛、頻尿、下腹悶痛、喉嚨異物感、失眠或頭暈等症狀，卻始終找不到明確原因。這些看似分散的「難解雜症」，常被分別送往婦產科、泌尿科、腸胃科或精神科。其實，症狀可能來自同一個神經與免疫核心「外陰前庭神經炎與泌尿神經發炎」的交互作用所引起的全身反應。

張民傑診所院長張民傑醫師表示，人體自律神經分為交感與副交感神經，其中 迷走神經是最長、分布最廣的神經。研究（Collins、Lin CE，1999）證實，女性子宮與子宮頸可直接透過迷走神經與腦幹連結，進而造成自律神經失調。這種「內臟神經與體神經的交會」可引發牽扯痛，導致舌頭痛、頭痛、肩頸酸痛、失眠、胃腸不適、泌尿異常，甚至憂鬱恐慌等百餘種症狀。

42歲周姓患者，自述陰道痙攣，不明原因高潮，恥骨部位電流感，舌頭麻，腰酸、背痛，肩頸酸痛、頭痛，經痛、胃痛、脹氣，性交疼痛，小便疼痛.兩年，看多家婦產科，泌尿科診所都無解。經張民傑醫師診斷為外陰前庭神經炎、合併迷走神經發炎。

經數週治療後，原先經常發生的陰道痙攣，不明高潮、恥骨電流感改善10分，頭痛，舌麻改善9分，性交疼痛等其他症狀皆大幅改善。病人滿意度10分