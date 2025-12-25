走在路上變巨星！北藝中心AI追光燈《光蹤》登場 1招讓路人變主角反應大不同

「親．建築」顧問王俊傑（右起）、藝術家鄭先喻、策展人黃偉倫（左1）與臺北表演藝術中心董事長王文儀，共同為城市中的行走留下軌跡。台北表演藝術中心提供

台北表演藝術中心（北藝中心）「親・建築」計畫推出全新力作！即日起，由藝術家鄭先喻創作的互動藝術作品《光蹤》正式點亮北藝中心的夜空。這項作品透過AI與機器學習驅動的影像系統，讓原本冰冷的建築具備「感知能力」，當民眾經過指定區域時，電腦控制的追光燈（Follow-Spot）會精準鎖定並隨行照亮，讓每位路人都在不經意間成為城市舞台的最佳男主角。

被光鎖定反應大不同！躲避、追逐映照百態人生

藝術家鄭先喻透露，在作品測試期間觀察到相當有趣的現象。面對突如其來的「聚光燈」鎖定，民眾反應各異：有人嚇得轉身就逃，有人則像發現新大陸般興奮回頭「追光」，更有人優雅地慢下腳步，享受被注視的瞬間。

他認為這道帶有一點點「暴力介入感」的光，能成功打斷忙碌通勤的慣性，讓人們在被看見的同時，重新意識到自己與城市空間的連結，讓平凡的行走轉化為一場無須排練的即興表演。

《光蹤》透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡。台北表演藝術中心提供

展期長達1年！每日下午4點起「免費當巨星」

策展人黃偉倫表示，「親・建築」計畫旨在打破劇場門檻，繼首件作品《晚風》吸引民眾駐足後，第二件作品《光蹤》象徵從「點」延伸到「線」，讓建築不再只是承載節目的容器，而是能與公眾互動的感應場域。

《光蹤》自即日起展出至2026年12月31日，每日下午4點至凌晨12點在北藝中心特定區域開啟。民眾無須買票進場，只要在入夜後行經該地，就能感受藝術帶來的奇幻律動。

藝術家鄭先喻（右）為《光蹤》進行長期觀察與測試。台北表演藝術中心提供

從點到線的親近 北藝中心化身公共文化節點

這項計畫期望讓原本不進入劇場的人，也能在日常移動中與藝術相遇，讓北藝中心成為一處可以放慢腳步、吹風聊天的公共場域。隨著《光蹤》的加入，建築物能夠即時回應人們的行動，讓「我在這」的瞬間被短暫而美麗地標記，也讓城市的夜晚光景因此更加生動活潑。



