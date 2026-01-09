走在輕軌軌道上被示警 男子等車進站飆罵司機員

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

高雄一名男子走在輕軌軌道上，一列輕軌要進站時駕駛趕緊鳴笛示警，沒想到男子不但不離開還大搖大擺的繼續走，等到列車進站後，他竟然還隔窗對著駕駛開罵，誇張行徑被民眾全都錄。

走在輕軌軌道上不滿被叭 男子等車進站飆罵司機員

一位民眾從欄杆對著駕駛室謾罵，乘客看不下去錄影。（圖／翻攝畫面）

民眾與輕軌駕駛員，你一句我一句，旁邊乘客看不下去，拿起手機錄影，民眾才轉頭離開，雙方之所以會爆發口角，正是因為這個人，不久前行走在軌道上被鳴笛，還在列車進站後對著駕駛室開罵。附近店家：「我就聽到嗶，我們輕軌嗶一個而已，看一個人走過去，當然那是危險啦。」

走在輕軌軌道上不滿被叭 男子等車進站飆罵司機員

鼓山區公所輕軌站，有民眾在月台行走一度無視鳴笛聲。（圖／民視新聞）當時輕軌列車是順行方向準備要進入鼓山區公所站月台，發現有人走在軌道區，列車緊急煞車並且鳴笛示警，誇張的是，這位民眾卻當作沒聽到，還堅持繼續走在軌道上，直到接近月台才離開到欄杆外，對著司機員謾罵，引發列車一陣騷動。高捷公司公共事務處處長王柏雁：「司機員發現該民眾不理性的抱怨，司機員為何鳴笛，司機員對他說明基於大眾捷運法，軌道區不得進入，且基於安全理由才鳴笛示警，該民眾還是繼續謾罵，其後司機員沒有進一步回應，繼續執行載客任務。」民眾：「很不好就是了啦，因為我們自己要守本分啊，遵守交通規則啊。」附近民眾vs.記者：「早上有時候早上會看他拿一個回收的，不知道走去哪裡啊對啊對啊，那個是附近的住戶嗎應該是啦。」走在軌道區被鳴笛卻反過來嗆駕駛員，這位民眾的行為已經違規，依照大眾捷運法最高可以罰7500元，民眾千萬別讓自己身陷危險中，還讓自己的荷包失血。

