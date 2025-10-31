走失五年橫跨大西洋 德國女子與愛貓奇蹟重逢

美國密歇根州蒙塔古鎮， 一隻在美國被發現的流浪貓，竟是五年前在德國走失的寵物。這段橫跨大西洋的奇蹟重逢故事，近日在社群媒體上引發熱烈迴響。

這隻名為「Trixie」的貓咪，日前被送往密歇根州蒙塔古鎮的動物收容所。工作人員在例行掃描晶片時，意外發現牠的登記資料竟顯示飼主位於德國。經過多方查證與聯繫，確認牠正是德國女子奧爾加·海吉斯（Olga Heigis）五年前走失的愛貓。

海吉斯於2020年與丈夫搬遷至德國，原計劃攜帶Trixie一同前往，卻在出發前不幸走失。儘管她展開搜尋，始終未能尋回愛貓，只能含淚離開美國。她表示：「我從未放棄希望，但沒想到竟然還能再見到牠。」

Trixie的晶片成為關鍵線索，使收容所得以聯繫到海吉斯。得知消息後，她立即安排返美行程，親自接回Trixie。兩者在收容所內重逢的畫面感人至深，工作人員也表示：「這是我們見過最不可思議的團圓故事之一。」

消息曝光後，網友紛紛留言表示感動與驚喜，並強調寵物晶片的重要性。社群平台上出現大量祝福留言，如「奇蹟真的會發生」、「Trixie終於回家了」、「晶片救了牠一命」。

這起事件不僅展現科技在人與動物之間的連結，也提醒飼主為寵物植入晶片的重要性。Trixie的故事，成為今年最溫暖人心的新聞之一。