一走就喘！31歲女體重140公斤運動、斷食都沒用⋯醫「1招」減掉一半

31歲的吳小姐體重曾高達140公斤，稍微走兩三步就氣喘吁吁，胃食道逆流也相當嚴重。為改善健康狀況，她下定決心減重，多方嘗試但成效有限，因此前往醫院求診。醫師評估後建議接受胃夾手術，術後她不僅食量明顯下降，也養成細嚼慢嚥的飲食習慣，並持續回診追蹤、搭配營養門診諮詢，3年內體重成功減至70公斤，生活品質與整體健康狀況皆獲大幅改善。











吳小姐因體重過重，原先靠飲食搭配運動減重，包括168斷食、少油少糖等方法，運動健身則是重訓加快走，每週上健身房4～5天，也曾透過喝代餐和保健食品輔助。剛開始有一些效果，但因工作壓力大等因素，導致後續體重減輕效果變慢而減重失敗，最後檢查評估後，才決定接受胃夾手術。

減重手術也是體重管理方式



仁愛長庚醫院營養治療科營養師柯晉裕表示，體重管理可透過飲食調整、規律運動、藥物治療及手術介入等多元方式進行，其中減重手術雖能較快達成減重目標，但若缺乏後續生活型態調整，仍可能出現復胖情形。建議民眾應向專業醫師或營養師諮詢，找到屬於適合自己的減重方式，才能確保減重成果穩定。

不少人會選擇用醫療手術方式來達到減重目的。仁愛長庚醫院減重及代謝手術中心醫師趙世晃表示，胃夾手術是以胃夾具施行腹腔鏡胃隔間，並加上空腸繞道手術，需根據每位患者狀況評估是否符合健保給付條件，因胃夾具為衛生福利部食品藥物管理署（FDA）認證醫療級不鏽鋼，不須擔心影響其他醫療檢查或是有生鏽風險。





胃夾手術對象適合7類人



趙世晃說明，胃夾手術與其他減重代謝手術相比，優點在於傷口小不破壞胃、出血少、恢復快、較少併發症及持續改善胃食道逆流與代謝問題，手術後1～3天內即可出院，並可透過限制進食量讓食物通過腸道時減少吸收，再加上胃夾具的影響使病人養成細嚼慢嚥的習慣，進而產生飽足感，避免過量進食，獲得體重減輕效果，達到改變體態的目標。

趙世晃提到，適合接受胃夾手術對象包括：

病態肥胖病人

有睡眠呼吸中止症

痛風

骨關節疾病

胃食道逆流症

多囊性卵巢症候群

經內科治療效果不彰者

此外，想減重的病人如有心肺功能障礙，不適合作胃繞道或胃切除手術者，也可選擇胃夾手術。趙世晃說，不適用對象則是有暴食症且身心治療不理想的肥胖者，及無法配合飲食計畫的病人。

趙世晃提醒，病人接受胃夾手術後，1個月內應以流質或半流質食物為主，少量多餐，每餐進食量應以不超過100毫升為宜，建議每個月回診1次，半年過後每半年回診1次，進行減重衛教與檢查胃夾狀況，可達成穩定控制體重的目標。

